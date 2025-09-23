SSC MTS admit card 2025: कब आएंगे एसएससी एमटीएस भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड, हुआ CHSL जैसा हाल

SSC MTS Admit Card 2025 : एसएससी एमटीएस भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 20 सितंबर से होना था लेकिन नहीं हो सका। लाखों अभ्यर्थियों को नए एग्जाम शेडयूल और एडमिट कार्ड पर अपडेट का इंतजार है। अभ्यर्थी एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। एसएससी एमटीएस एडमिट में परीक्षा तिथि, शिफ्ट का समय, परीक्षा केंद्र का पता और उम्मीदवार का विवरण जैसे पंजीकरण संख्या, रोल नंबर, श्रेणी, फोटो, हस्ताक्षर आदि शामिल होंगे। हालांकि बड़ी भर्ती परीक्षा में इस तरह की स्थिति पहली बार नहीं हुई है। कुछ दिन पहले सीएचएसएल परीक्षा 2025 का आयोजन 8 सितंबर 2025 से लेकर 18 सितंबर 2205 तक होना था लेकिन नहीं हो सका। एसएससी ने इसे स्थगित करने को लेकर भी कोई आधिकारिक विज्ञप्ति जारी नहीं की। ऐसे में सीएचएसएल के भी लाखों अभ्यर्थियों को भी इसकी नई एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड पर अपडेट का इंतजार है।