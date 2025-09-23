SSC MTS admit card 2025: कब आएंगे एसएससी एमटीएस भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड, हुआ CHSL जैसा हाल
SSC MTS admit card 2025: बड़ी भर्ती परीक्षा में इस तरह की स्थिति पहली बार नहीं हुई है। कुछ दिन पहले सीएचएसएल परीक्षा 2025 का आयोजन 8 सितंबर 2025 से लेकर 18 सितंबर 2205 तक होना था लेकिन नहीं हो सका।
एसएससी एमटीएस भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 20 सितंबर से होना था लेकिन नहीं हो सका। लाखों अभ्यर्थियों को नए एग्जाम शेडयूल और एडमिट कार्ड पर अपडेट का इंतजार है। अभ्यर्थी एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। एसएससी एमटीएस एडमिट में परीक्षा तिथि, शिफ्ट का समय, परीक्षा केंद्र का पता और उम्मीदवार का विवरण जैसे पंजीकरण संख्या, रोल नंबर, श्रेणी, फोटो, हस्ताक्षर आदि शामिल होंगे। एसएससी ने इसे स्थगित करने को लेकर भी कोई आधिकारिक विज्ञप्ति जारी नहीं की। ऐसे में सीएचएसएल के भी लाखों अभ्यर्थियों को भी इसकी नई एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड पर अपडेट का इंतजार है।
एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 के जरिए 8021 वैकेंसी भरी जाएंगी। एमटीएस की 6810 वैकेंसी है और हवलदार की 1211 । एमटीएस की कुल 6810 वैकेंसी में 6078 पद आयु वर्ग 18-25 के लिए और 732 पद आयु वर्ग 18-27 के लिए हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों और विभागों में की जाने वाली मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एवं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (सीबीआईसी एवं सीबीएन) में हवलदार भर्ती 2025 के लिए जून में आवेदन लिए थे।
सीएचएसएल भर्ती परीक्षा
केंद्र सरकार के कार्यालयों एवं विभागों में लोअर डिविजन क्लर्क (एलडीसी)/जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (जेएसए), (पोस्टल असिस्टेंट)/(सॉर्टिंग असिस्टेंट), (डाटा इंट्री ऑपरेटर) आदि के 3131 पदों के लिए इस साल देशभर से 30.69 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।