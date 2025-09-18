SSC MTS Admit Card : ssc.gov.in पर जारी होंगे एसएससी एमटीएस एडमिट कार्ड, 8021 पदों पर होगी भर्ती

SSC MTS Admit Card 2025 : एसएससी एमटीएस भर्ती परीक्षा का आयोजन 20 सितंबर से 24 अक्टूबर, 2025 के बीच होना है। लेकिन अभी तक इसकी एग्जाम सिटी व एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। परीक्षा स्थगित भी हो सकती है।

SSC MTS Admit Card 2025 : एसएससी एमटीएस भर्ती परीक्षा 2025 के लाखों आवेदक एग्जाम की डेट और एडमिट कार्ड को लेकर आयोग की तरफ से नए अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल एसएससी एमटीएस भर्ती परीक्षा का आयोजन 20 सितंबर से 24 अक्टूबर, 2025 के बीच होना है। लेकिन अभी तक इसकी एग्जाम सिटी व एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती परीक्षा स्थगित हो सकती है। एसएससी वर्तमान में सीजीएल परीक्षा संचालित कर रहा है। अभ्यर्थी एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। एसएससी एमटीएस एडमिट में परीक्षा तिथि, शिफ्ट का समय, परीक्षा केंद्र का पता और उम्मीदवार का विवरण जैसे पंजीकरण संख्या, रोल नंबर, श्रेणी, फोटो, हस्ताक्षर आदि शामिल होंगे।

एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 के जरिए 8021 वैकेंसी भरी जाएंगी। एमटीएस की 6810 वैकेंसी है और हवलदार की 1211 । एमटीएस की कुल 6810 वैकेंसी में 6078 पद आयु वर्ग 18-25 के लिए और 732 पद आयु वर्ग 18-27 के लिए हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों और विभागों में की जाने वाली मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एवं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (सीबीआईसी एवं सीबीएन) में हवलदार भर्ती 2025 के लिए जून में आवेदन लिए थे।

एमटीएस भर्ती क्यों है कमजोर मैथ्स वालों के लिए सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका एसएससी एमटीएस भर्ती सरकार नौकरी पाने का सपना देख रहे उन अभ्यर्थियों के लिए शानदार मौका होता है जिनका मैथ्स व रीजनिंग कमजोर है। दरअसल यह परीक्षा दो सेशन में होती है। दोनों सेशन एक ही दिन में आयोजित होते हैं। पहला सेशन न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी व प्रोब्लम सोल्विंग का होगा। रीजनिंग और मैथ्स दोंनों में 60-60 अंक के 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी रीजनिंग मैथ्स से कुल 40 प्रश्न आएंगे। सेशन-1 सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को इसमें सिर्फ 30 फीसदी अंक लाने होंगे यानी उन्हें 40 में सिर्फ 12 सवाल सही करने होंगे। ओबीसी व ईडब्ल्यूएस को 10 व एससी एसटी को 8 प्रश्न ही हल करने होंगे। इस सेशन में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। फाइनल मेरिट के निर्धारण में सेशन-1 के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। यही वजह है कि मैथ्स व रीजनिंग में कमजोर अभ्यर्थियों के लिए एमटीएस भर्ती की लिखित परीक्षा क्रैक करना आसान है।

सेशन-2 45 मिनट की अवधि का सेशन-1 खत्म होने के तुरंत बाद सेशन-2 खुलेगा। यह भी 45 मिनट का होगा। इस सेशन में जनरल अवेयरनेस व इंग्लिश लेंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस व इंग्लिश दोनों से 25 प्रश्न-25 पूछे जाएंगे जो 75-75 अंकों के होंगे। एमटीएस पद की फाइनल मेरिट लिस्ट इसी सेशन के प्राप्तांक के आधार पर बनेगी। यानी सेशन-2 के 150 नंबर के आधार पर मेरिट बनेगी। सेशन-2 में नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाएगा।

उपरोक्त कंप्यूटर आधारित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार, बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) शामिल होंगे।

दोनों सेशन में क्वालिफाइंग मार्क्स (मिनिमम मार्क्स) सत्र-I में उम्मीदवार के प्रदर्शन को पहले चेक किया जाएगा और सत्र-II में प्रदर्शन का मूल्यांकन तभी किया जाएगा जब उम्मीदवार सत्र-I में पास होगा।

कंप्यूटर-आधारित टेस्ट के सत्र- I और साथ ही सत्र- II में न्यूनतम योग्यता अंक इस प्रकार हैं:

वर्ग न्यूनतम योग्यता अंक (%)

सामान्य (यूआर) 30%

ओबीसी/ईडब्ल्यूएस 25%

अन्य सभी श्रेणियां (एससी, एसटी, दिव्यांग) 20%

हवलदार पद के लिए चयन प्रकिया- कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट।

- हवलदार पद के लिए पुरुष की हाइट - 157.5 सेमी.

- महिला की हाइट- 152 सेमी. और कम से कम 48 किलो वजन हो।

- पुरुष का सीना - 81 सेमी. 5 सेमी फुलाव अलग से।

हवलदार के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियम

पुरुष - 15 मिनट में 1600 मीटर चलना होगा।

महिलाएं - 20 मिनट में 1 किमी की रेस।

फाइनल चयन कैसे होगा एमटीएस पद के लिए, उम्मीदवारों को सीबीई के सत्र II में उनके प्रदर्शन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। हवलदार के पद के लिए, उम्मीदवारों को पीईटी/पीएसटी में उपस्थित होने के लिए 1:7 के अनुपात में (रिक्तियां: उम्मीदवार) और सीबीई के सत्र II में उनके प्रदर्शन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

