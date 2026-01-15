Hindustan Hindi News
SSC MTS Slot Booking 2026: एसएससी एमटीएस 2026 के लिए स्लॉट बुकिंग आज से शुरू, अपनी पसंद का एग्जाम सेंटर चुनें खुद

SSC MTS Slot Booking 2026: एसएससी एमटीएस 2026 के लिए स्लॉट बुकिंग आज से शुरू, अपनी पसंद का एग्जाम सेंटर चुनें खुद

संक्षेप:

SSC MTS Self Slot Booking 2026: कर्मचारी चयन आयोग (ssc) ने मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार (एमटीएस) परीक्षा 2025-26 के लिए ‘सेल्फ स्लॉट बुकिंग’ की सुविधा आज, 15 जनवरी 2026 से शुरू कर दी है।

Jan 15, 2026 03:55 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
SSC MTS Self Slot Booking 2026: कर्मचारी चयन आयोग (ssc) ने मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार (एमटीएस) परीक्षा 2025-26 के लिए ‘सेल्फ स्लॉट बुकिंग’ की सुविधा आज, 15 जनवरी 2026 से शुरू कर दी है। यह देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है, जिसमें लाखों अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। इस नई सुविधा के आने से अब उम्मीदवारों को आयोग द्वारा आवंटित रैंडम तारीखों पर निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि वे अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा का दिन और शहर चुन सकेंगे।

क्या है सेल्फ स्लॉट बुकिंग और इसके फायदे?

आमतौर पर एसएससी उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र और तारीख खुद आवंटित करता था, जिससे कई बार छात्रों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी या अन्य परीक्षाओं के साथ तारीखें टकरा जाती थीं।

अपनी पसंद का शहर: फॉर्म भरते समय दिए गए विकल्पों में से छात्र उपलब्ध स्लॉट देख सकते हैं।

तारीख का चुनाव: छात्र देख सकते हैं कि किस दिन कितनी सीटें खाली हैं और उसी अनुसार बुकिंग कर सकते हैं।

बेहतर प्लानिंग: परीक्षा की तारीख पहले से खुद चुनने के कारण छात्र अपने सफर और रिविजन की योजना बेहतर तरीके से बना पाएंगे।

जरूरी तारीखें और परीक्षा का शेड्यूल

एसएससी द्वारा जारी आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार, महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं:

स्लॉट बुकिंग शुरू: 15 जनवरी 2026 (आज से)

स्लॉट बुकिंग की अवधि: यह सुविधा ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक सीटें खाली हैं।

एडमिट कार्ड: स्लॉट बुक करने के बाद, एडमिट कार्ड परीक्षा से लगभग 3-4 दिन पहले जारी किए जाएंगे।

CBT परीक्षा की शुरुआत: कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) 4 फरवरी 2026 से शुरू होगी।

कैसे करें स्लॉट बुक? (स्टेप-बाय-स्टेप)

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तकनीकी समस्या या स्लॉट खत्म होने से बचने के लिए जल्द से जल्द बुकिंग पूरी करें।

  1. आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

2. अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।

3. डैशबोर्ड पर 'Latest Notifications' सेक्शन में 'SSC MTS 2026 Self Slot Selection' लिंक पर क्लिक करें।

4. उपलब्ध केंद्रों, तिथियों और शिफ्टों की लिस्ट देखें।

5. अपनी पसंद का स्लॉट चुनें और OTP वेरिफिकेशन के जरिए इसे कन्फर्म करें।

6. स्लॉट बुक होने के बाद कन्फर्मेशन पेज का प्रिंटआउट जरूर लें।

महत्वपूर्ण निर्देश: भूलकर भी न करें ये गलती

एसएससी ने साफ किया है कि यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना स्लॉट बुक नहीं करता है, तो आयोग उसे अपनी इच्छानुसार कोई भी रैंडम स्लॉट और शहर आवंटित कर देगा। एक बार स्लॉट बुक और सबमिट होने के बाद, इसमें किसी भी स्थिति में बदलाव संभव नहीं होगा। इसलिए, सबमिट करने से पहले शहर और तारीख की दोबारा चेक अवश्य कर लें।

यह भर्ती कुल 7,948 पदों (MTS और हवलदार) के लिए की जा रही है, जिसके लिए चयन प्रक्रिया में केवल एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा (Tier-1) होगी (हवलदार पद के लिए फिजिकल टेस्ट भी अनिवार्य है)।

