SSC JE Tier 2 Admit Cards 2026: एसएससी जेई टियर-II एडमिट कार्ड जारी, ssc.gov.in से तुरंत करें डाउनलोड
SSC JE Tier 2 Admit Cards 2026: कर्मचारी चयन आयोग (ssc) ने जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती परीक्षा 2026 के दूसरे चरण, यानी टियर-2 (Tier-II) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं।
SSC JE Tier 2 Admit Cards 2026: कर्मचारी चयन आयोग (ssc) ने जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती परीक्षा 2026 के दूसरे चरण, यानी टियर-2 (Tier-II) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने टियर-1 की परीक्षा सफलतापूर्वक पास की थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी जेई परीक्षा 7 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी।
यह भर्ती सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। आयोग ने परीक्षा की तारीखों के साथ-साथ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक भी एक्टिव कर दिया है। यह भर्ती अभियान सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जैसे विभिन्न इंजीनियरिंग विषयों में कुल 1731 पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है।
कैसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड? (स्टेप-बाय-स्टेप)
उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आयोग ने डाउनलोड की प्रक्रिया को काफी सरल रखा है। आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- सबसे पहले SSC की नई आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Admit Card' के टैब पर क्लिक करें।
3. इसके बाद 'Junior Engineer (Civil, Mechanical & Electrical) Examination, 2026 (Tier-II)' के लिंक का चयन करें।
4. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number) और पासवर्ड दर्ज करें।
5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे आप पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं या प्रिंट निकाल सकते हैं।
परीक्षा का पैटर्न और जरूरी निर्देश
SSC JE टियर-2 की परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा केंद्र पर जाते समय उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस) और दो हालिया पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना अनिवार्य है। एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग समय का सख्ती से पालन करें। गेट बंद होने के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
तैयारी का अंतिम समय: क्या करें उम्मीदवार?
टियर-2 की परीक्षा टियर-1 के मुकाबले अधिक तकनीकी और चुनौतीपूर्ण होती है। एक्सपर्ट की सलाह है कि इस समय उम्मीदवारों को नए विषयों को पढ़ने के बजाय अपने 'कोर इंजीनियरिंग' विषयों के रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए। पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को हल करना और मॉक टेस्ट देना इस समय सबसे अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है।
SSC JE 2026 भर्ती का उद्देश्य
इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों जैसे CPWD, MES और केंद्रीय जल आयोग में जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति की जाएगी। लाखों की संख्या में आवेदकों के बीच से टियर-2 तक पहुंचने वाले छात्र पहले ही अपनी प्रतिभा साबित कर चुके हैं, अब अंतिम बाधा पार करने की बारी है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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