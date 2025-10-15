SSC JSA, LDC Result 2025: एसएससी जेएसए/एलडीसी फाइनल रिजल्ट 2025 ssc.gov.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: SSC JSA, LDC Final Result 2025: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की ओर से आज 15 अक्टूबर 2025 को जेएसए/एलडीसी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है।

SSC JSA, LDC Final Result 2025: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की ओर से आज 15 अक्टूबर 2025 को जूनियर सेक्रेट्रिएट असिस्टेंट/लोअर डिवीजन क्लर्क (जेएसए/एलडीसी) ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के तहत केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (सीएससीएस) में भर्ती के लिए 15 जून, 2024 को विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना रिजल्ट अधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी।

SSC JSA, LDC Final Result 2025 Direct Link भर्ती के लिए चयनित 62 उम्मीदवारों में से 49 अनारक्षित (UR) कैटेगरी के, 8 अनुसूचित जाति (SC) और 5 अनुसूचित जनजाति (ST) कैटेगरी के हैं। इसके अलावा, 6 उम्मीदवारों का चयन बेंचमार्क दिव्यांगजन (PwBD) कैटेगरी के अंतर्गत किया गया है, जिनमें 5 श्रवण बाधित (HH) और 1 अस्थि बाधित (OH) उम्मीदवार शामिल हैं।

एसएससी जेएसए/एलडीएसी रिजल्ट 2025: कटऑफ मार्क्स 1. एससी कैटेगरी- 106

2. एसटी कैटेगरी- 139.25

3. जनरल कैटेगरी- 156.25

4. पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी- 99.25

SSC JSA, LDC Result 2025: एसएससी जेएसए/एलडीसी फाइनल रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए रिजल्ट टैब पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको SSC JSA, LDC Result 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एसएससी जेएसए/एलडीसी फाइनल रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

5. अब आप रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके चेक कर सकते हैं।

6. इसके बाद आप एसएससी जेएसए/एलडीसी फाइनल रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।

7. इसके बाद आप, भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।