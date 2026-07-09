SSC JE Tier 2 Result 2026 Out, Direct Link: 1731 उम्मीदवारों का सपना हुआ साकार, ऐसे करें मेरिट लिस्ट डाउनलोड
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पर SSC JE Tier 2 रिजल्ट 2026 घोषित कर दिया है, जिससे कैंडिडेट अपना फाइनल क्वालिफाइंग स्टेटस चेक कर सकते हैं और मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) के जूनियर इंजीनियर (JE) टियर 2 का इम्तिहान रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। 7 अप्रैल को हुए इस कड़े इम्तिहान के बाद से ही हर उम्मीदवार की धड़कनें तेज थीं। अब आप अपने क्वालिफाइंग स्टेटस को चेक करके जान सकते हैं कि आपकी महीनों की जी-तोड़ मेहनत ने क्या रंग दिखाया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो टियर 2 के पेपर में कुल 14,062 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी और अपनी काबलियत का दम दिखाया था। लेकिन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सरकारी नौकरी का रास्ता कड़ी छंटनी के दौर से गुजरता है। पहले राउंड के टेंटेटिव एलोकेशन के बाद सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच से कुल 1731 खुशनसीब और होनहार उम्मीदवारों को चुना गया है।
कैसे चेक करें अपना SSC JE 2026 फाइनल रिजल्ट?
अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ये रिजल्ट आखिर चेक कैसे करें? आपको जरा भी घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका तरीका बहुत ही सीधा और आसान है। बस नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें -
1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में ब्राउज़र खोलकर SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
2. सही सेक्शन चुनें: होम पेज पर पहुंचते ही आपको 'Career' या 'Result' का एक खास सेक्शन नजर आएगा।
3. लिंक पर क्लिक करें: वहां आपको जूनियर इंजीनियर (Junior Engineer) पोस्ट के लिए "Result Notification" वाले लिंक पर क्लिक करना है।
4. पीडीएफ खोलें: जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर एक नोटिस पीडीएफ खुल जाएगी।
5. मेरिट लिस्ट डाउनलोड करें: इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और वहां दी गई सिलेक्ट लिस्ट (Result PDF) को डाउनलोड कर लें।
6. सर्च करें: इस लिस्ट में आप अपना रोल नंबर (Roll Number) या नाम आसानी से सर्च कर सकते हैं। आगे की सहूलियत के लिए इस पीडीएफ को सेव करना बिल्कुल न भूलें।
रिजल्ट पीडीएफ में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?
अगर आपका नाम या रोल नंबर इस मेरिट लिस्ट में चमक रहा है, तो आपको बहुत-बहुत बधाई! यह रिजल्ट पीडीएफ महज एक लिस्ट नहीं है, बल्कि इसमें आपके इम्तिहान से जुड़ी कई अहम बातें विस्तार से दर्ज हैं। इसमें परीक्षा की तारीख, विज्ञापन संख्या, आपकी हासिल की गई रैंक, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। इसके अलावा आपने किस कैटेगरी से अप्लाई किया था, आप किस कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं, आपकी जन्मतिथि, जेंडर, पोस्ट का नाम और सबसे जरूरी 100 व 150 में से हासिल किए गए आपके कुल मार्क्स का पूरा ब्योरा इसमें मौजूद है।
अगला पड़ाव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
जो उम्मीदवार इस मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं, उनका सफर अब अपने सबसे अहम और आखिरी पड़ाव यानी 'डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन' की तरफ बढ़ चुका है। जिन 1731 उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है, उन्हें जल्द ही तय किए गए ऑफिशियल एड्रेस पर अपने कागजात चेक कराने के लिए बुलाया जाएगा। इसका पूरा शेड्यूल SSC अपनी वेबसाइट पर अलग से जारी करेगा। एक समझदार इंसान वही है जो वक्त से पहले अपनी तैयारी पक्की रखे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव