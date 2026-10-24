SSC JE पेपर 1 की एग्जाम सिटी स्लिप जारी , ऐसे करें चेक, 27 अक्टूबर तक बदल सकते हैं पसंदीदा सब्जेक्ट

जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर लॉग इन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी चेक कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती अभियान के जरिए इंजीनियर के 1748 पदों पर भर्ती होनी है।

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जूनियर इंजीनियर (JE) परीक्षा 2026 के पेपर 1 के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर लॉग इन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी चेक कर सकते हैं। SSC JE पेपर 1 की परीक्षा 2 से 6 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। आयोग ने स्क्राइब की सुविधा लेने वाले उम्मीदवारों और कुछ विशेष विषयों का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी जरूरी निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि इस भर्ती अभियान के जरिए इंजीनियर के 1748 पदों पर भर्ती होनी है।

कब जारी होगा एडमिट कार्ड? एसएससी जेई 2026 के पेपर 1 का एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से लगभग दो से तीन दिन पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़े अपडेट के लिए आयोग की वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहें।

SSC JE 2026: परीक्षा का शेड्यूल आयोग के अनुसार, परीक्षा का शेड्यूल इस प्रकार है-

परीक्षा- तारीख SSC JE पेपर 1: 2 से 6 नवंबर 2026

JE टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2026

टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग परीक्षा के लिए परीक्षा शहर की जानकारी परीक्षा से लगभग 8 से 10 दिन पहले जारी की जाएगी।

27 अक्टूबर तक स्क्राइब का रजिस्ट्रेशन जरूरी जो उम्मीदवार परीक्षा में अपने स्क्राइब यानी लेखक की मदद लेना चाहते हैं, उन्हें जरूरी प्रक्रिया समय पर पूरी करनी होगी। आयोग ने स्क्राइब रजिस्ट्रेशन को आधार ऑथेंटिकेशन से जोड़ दिया है। ऐसे में उम्मीदवारों को अपने स्क्राइब का नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है। स्क्राइब का नया रजिस्ट्रेशन पूरा करने और उसके वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) को मैप करने की अंतिम तारीख 27 अक्टूबर 2026, रात 11 बजे है। उम्मीदवार ध्यान रखें कि स्क्राइब की सुविधा उन्हीं को मिलेगी, जो तय समय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर लेंगे।

विषय बदलने के लिए भी 27 अक्टूबर तक मौका आयोग ने JE (टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग) के लिए आवेदन करने वाले और साइंटिफिक असिस्टेंट (SA) पद के लिए पात्र उम्मीदवारों को विषय का विकल्प बदलने की अनुमति दी है। जिन उम्मीदवारों ने साइंटिफिक असिस्टेंट को डिफॉल्ट विषय चुना था, वे इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन (EC/TC) को डिफॉल्ट विषय के रूप में चुन सकते हैं। वहीं, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (CS/IT) या फिजिक्स विषय चुनने के इच्छुक उम्मीदवार परीक्षा शहर चुनने के विकल्प के जरिए अपना विषय बदल सकते हैं।

इसके लिए अंतिम तारीख 27 अक्टूबर 2026, रात 11 बजे है। इसके बाद विषय बदलने का मौका नहीं मिलेगा। उम्मीदवारों को एडमिशन सर्टिफिकेट में दर्ज विषय के अनुसार ही परीक्षा देनी होगी।

ऐसे चेक करें परीक्षा शहर की जानकारी 1. सबसे पहले SSC की ऑफिशियल वेबसाइट https://ssc.gov.in/ पर जाएं।

2. होमपेज पर जाकर SSC JE Exam City Slip 2026 Download लिंक पर क्लिक करें।

3. यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।

4.इसके बाद आपके डैशबोर्ड पर एग्जाम सिटी स्लिप शो हो जाएगा।