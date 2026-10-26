एसएससी ने बदली परीक्षा की तारीखें, जेई की परीक्षा अब दो हिस्सों में, दिल्ली पुलिस SI की परीक्षा तीन दिन देर से शुरू
एसएससी ने जेई और दिल्ली पुलिस सीएपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा की नई तारीखें जारी कर दी हैं।
तैयारी में जुटे लाखों उम्मीदवारों के लिए सोमवार की शाम एक नया मोड़ लेकर आई। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने 26 अक्तूबर 2026 को शुद्धिपत्र जारी किया। इसमें दो बड़ी भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम बदल दिया गया है। जूनियर इंजीनियर की परीक्षा अब दो चरणों में होगी। दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में सब-इंस्पेक्टर बनने का सपना देखने वालों को भी तीन दिन ज्यादा इंतजार करना होगा।
जेई परीक्षा अब दो अलग-अलग समय पर
जूनियर इंजीनियर 2026 के पेपर-I की तारीखें पहले 2 से 6 नवंबर तय थीं। नए नोटिस में ये तारीखें बनी हुई हैं। लेकिन इनके साथ एक और अवधि जुड़ गई है। यानी 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2026 तक भी परीक्षा होगी। इसका सीधा मतलब यह है कि पेपर-I अब दो हिस्सों में कराया जाएगा। पहला हिस्सा नवंबर की शुरुआत में निपटेगा। दूसरा हिस्सा महीने के आखिर में होगा। किस उम्मीदवार की परीक्षा किस अवधि में पड़ेगी यह एडमिट कार्ड में साफ लिखा होगा। परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। इसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल शाखाओं के उम्मीदवार बैठते हैं। ये भर्तियां केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों विभागों और संगठनों के लिए होती हैं।
दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ एसआई 23 नवंबर से परीक्षा
सब-इंस्पेक्टर भर्ती का हाल अलग है। पहले इसकी परीक्षा 20 से 28 नवंबर 2026 के बीच होनी थी। अब यह 23 से 28 नवंबर तक चलेगी। शुरुआती तीन दिन घट गए हैं। आखिरी तारीख वही है। इस भर्ती में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सब-इंस्पेक्टर पद भरे जाएंगे। भर्ती में दिल्ली पुलिस के एसआई (कार्यकारी) सीएपीएफ के एसआई (जीडी) और सीआईएसएफ के एसआई (फायर) के पद शामिल हैं। पहले आई जानकारी के मुताबिक कुल 1871 पदों के लिए अधिसूचना निकली थी। दिल्ली पुलिस के एसआई का वेतन लेवल 6 में आता है। यह करीब 35400 रुपये से 112400 रुपये के बीच है।
पुरानी और नई तारीखें एक नजर में
एसएससी जेई 2026 की पुरानी तारीख 2 से 6 नवंबर थी। नई तारीखें 2 से 6 नवंबर और 30 नवंबर से 1 दिसंबर हैं। दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ एसआई की पुरानी तारीख 20 से 28 नवंबर थी। नई तारीख 23 से 28 नवंबर है।
आवेदन की स्थिति
दोनों भर्तियों के लिए आवेदन की तय अवधि खत्म हो चुकी है। यानी अब नया फॉर्म भरने का मौका नहीं बचा। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनके लिए अब पूरा ध्यान तैयारी और परीक्षा की तारीख पर रहना चाहिए।
उम्मीदवार अब क्या करें
सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर नया नोटिस खुद पढ़ लें। सोशल मीडिया या टेलीग्राम ग्रुपों की खबरों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। परीक्षा शहर की पर्ची आमतौर पर परीक्षा से करीब दो हफ्ते पहले आती है। एडमिट कार्ड उसके बाद निकलता है। उसमें तारीख शिफ्ट और केंद्र का पता सब दर्ज रहेगा।
परीक्षा के दिन पहचान पत्र की असली कॉपी साथ रखें। एडमिट कार्ड का साफ प्रिंट निकालकर रखें। आयोग आम तौर पर परीक्षा की तारीख या केंद्र बदलने की मांग नहीं मानता। इसलिए सफर की योजना पहले से बना लें। केंद्र पर पहुंचने का समय हाथ में रखकर चलें। एक बात और ध्यान देने लायक है। आयोग पहले भी कह चुका है कि परीक्षा की प्रस्तावित तारीखें बदल सकती हैं। इसलिए तैयारी का कार्यक्रम इतना लचीला रखें कि आखिरी वक्त की खबर से घबराहट न हो।
जिन उम्मीदवारों को जेई के दूसरे हिस्से में बैठना है उन्हें अब करीब चार हफ्ते की मोहलत और मिल गई है। सब-इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के पास भी तीन दिन अतिरिक्त हैं। इस समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल मॉक टेस्ट और कमजोर विषयों के दोहराव में हो सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव