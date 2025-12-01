SSC JE Admit Card 2025: एसएससी जेई एडमिट कार्ड 2025 का ssc.gov.in पर इंतजार, यहां से कर सकेंगे डाउनलोड

संक्षेप: SSC JE Admit Card 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से जल्द ही जूनियर इंजीनियर (JE) परीक्षा 2025 (पेपर-I) का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा।

Mon, 1 Dec 2025 01:22 PM

SSC JE Admit Card 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से जल्द ही जूनियर इंजीनियर (JE) परीक्षा 2025 (पेपर-I) का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा । SSC JE पेपर 1 की परीक्षा 3 दिसंबर, 2025 से शुरू होने जा रही है। यह परीक्षा 3 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर, 2025 तक आयोजित की जाएगी। यह भर्ती अभियान सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जैसे विभिन्न इंजीनियरिंग विषयों में कुल 1731 पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एडमिट कार्ड कब और कहां से डाउनलोड करें? आयोग ने अभी तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पेपर-1 के लिए हॉल टिकट जारी नहीं किए हैं। लेकिन, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लगातार SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर नजर बनाए रखें। एडमिट कार्ड किसी भी समय जारी किए जा सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया - एडमिट कार्ड जारी होने के बाद, उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर, 'Admit Card' सेक्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद, "SSC JE Admit Card 2025 for Paper 1" लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें।

एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना लॉगिन डिटेल्स जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।

डिटेल्स सबमिट करने के बाद, आपका हॉल टिकट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

अपने हॉल टिकट को चेक करें और इसे डाउनलोड करें।

परीक्षा केंद्र पर ले जाने के लिए इसकी हार्ड कॉपी (प्रिंट आउट) सुरक्षित रूप से निकाल कर रखें।

परीक्षा पैटर्न की मुख्य बातें- SSC JE पेपर I एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) होगी।

अवधि: परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे की होगी।

कुल अंक: परीक्षा 200 अंकों की होगी, जिसमें कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे।

सेक्शन: प्रश्न पत्र को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया जाएगा:

जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग

जनरल अवेयरनेस

जनरल इंजीनियरिंग

उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अपनी शैक्षिक योग्यता (स्ट्रीम/सब्जेक्ट) के आधार पर जनरल इंजीनियरिंग खंड के सही भाग (पार्ट-ए, पार्ट-बी या पार्ट-सी) का प्रयास करें।