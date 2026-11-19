JOBS: सरकारी प्रमोशन का सुनहरा मौका, एसएससी 320 स्टेनोग्राफर पदों पर निकली भर्ती, 8 दिसंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने ग्रेड सी स्टेनोग्राफर (LDCE) 2026 के 320 पदों पर विभागीय भर्ती निकाली है। योग्य कर्मचारी 8 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा फरवरी-मार्च 2027 में होगी।
केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में पहले से कार्यरत ग्रेड 'डी' स्टेनोग्राफर कर्मचारियों के लिए प्रमोशन और करियर में आगे बढ़ने का एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने ग्रेड सी स्टेनोग्राफर्स लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (LDCE) 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 320 पदों को भरा जाएगा। यह परीक्षा केवल संबंधित विभागों और कैडरों में कार्यरत योग्य विभागीय कर्मचारियों के लिए सीमित है।
आवेदन और परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 8 दिसंबर 2026 (रात 11:00 बजे तक) ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के बाद, प्रिंटेड आवेदन फॉर्म और संबंधित दस्तावेजों को कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी (CCA) के माध्यम से 22 दिसंबर 2026 (शाम 6:00 बजे तक) SSC उत्तरी क्षेत्र कार्यालय को भेजना अनिवार्य है। आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) का आयोजन फरवरी-मार्च 2027 में केवल दिल्ली-NCR क्षेत्र में किया जाएगा।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों का संबंधित सेवा या कैडर में नियमित रूप से स्टेनोग्राफर ग्रेड 'डी' के पद पर कार्यरत होना और निर्धारित सेवा अवधि पूरी करना जरूरी है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर्स सर्विस (DoPT), रेलवे बोर्ड सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर्स सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस ब्रांच ‘बी’ के लिए 6 वर्ष की स्वीकृत सेवा (1 जुलाई 2026 तक) जरूरी है। वहीं, आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स (AFHQ) और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के लिए 3 वर्ष की निरंतर सेवा, जबकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) के लिए 5 वर्ष की नियमित सेवा निर्धारित की गई है।
चयन प्रक्रिया और परीक्षा का पैटर्न
उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों के आधार पर कुल 500 अंकों में से किया जाएगा। पार्ट-A में 200 अंकों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) होगी, जिसमें जनरल अवेयरनेस और अंग्रेजी भाषा एवं समझ से जुड़े 200 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। पार्ट-B में 200 अंकों का स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होगा, जिसमें 100 शब्द प्रति मिनट (WPM) की गति से 10 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा। अंग्रेजी ट्रांसक्रिप्शन के लिए 40 मिनट और हिंदी (केवल मंगल फॉन्ट में) के लिए 55 मिनट मिलेंगे। पार्ट-C में 100 अंकों के लिए उम्मीदवार के सर्विस रिकॉर्ड (APARs) का मूल्यांकन किया जाएगा।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
- आवेदन करने के लिए कर्मचारी SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
- यदि नए पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करें।
- लॉगिन करने के बाद 'Grade C Stenographers LDCE 2026' लिंक चुनें, निर्देशों के अनुसार लाइव फोटो कैप्चर करें, सिग्नेचर और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
- फॉर्म की अच्छी तरह चेक करके 8 दिसंबर 2026 से पहले सबमिट करें और प्रिंटआउट निकालकर अपने विभाग के माध्यम से भेजने की प्रक्रिया पूरी करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स