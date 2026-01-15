Hindustan Hindi News
SSC GD कॉन्स्टेबल रिजल्ट 2025 घोषित, 53690 पदों का फाइनल नतीजा आया; ऐसे करें चेक

संक्षेप:

SSC GD 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। हालांकि, वेबसाइट पर तकनीकी दिक्कत के चलते कई उम्मीदवार अभी PDF नहीं देख पा रहे हैं।

Jan 15, 2026 11:07 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
SSC GD 2025 परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) भर्ती परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू सहित सभी चरणों में शामिल हुए थे, वे अब अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर देख सकते हैं। हालांकि, रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद वेबसाइट पर तकनीकी समस्या सामने आई है, जिससे PDF फिलहाल ठीक से खुल नहीं पा रही है।

SSC GD Result 2025: PDF में आ रही तकनीकी समस्या

SSC की वेबसाइट पर इस समय SSC GD 2025 फाइनल रिजल्ट का PDF उपलब्ध है, लेकिन कई उम्मीदवारों का कहना है कि PDF ओपन करने पर एरर दिख रहा है। ऐसे में अभ्यर्थी फिलहाल अपना रोल नंबर या नाम सर्च नहीं कर पा रहे हैं। माना जा रहा है कि ज्यादा ट्रैफिक के चलते यह दिक्कत आई है और जल्द ही इसे ठीक कर लिया जाएगा।

SSC GD 2025 फाइनल रिजल्ट कैसे चेक करें?

जैसे ही PDF सही तरीके से काम करने लगे, उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स के जरिए अपना रिजल्ट देख सकेंगे -

1. SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं

2. होमपेज पर मौजूद “Result” टैब पर क्लिक करें

3. लिस्ट में से “Constable GD” सेक्शन चुनें

4. SSC GD 2025 Result लिंक पर क्लिक करें

5. स्क्रीन पर रिजल्ट PDF खुलेगा

6. Ctrl + F दबाकर अपना रोल नंबर या नाम खोजें

7. PDF डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें

SSC GD 2025 भर्ती: पदों और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी

इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 53,690 पदों को भरा जाना है। चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की गई -

  • कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)
  • फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)
  • फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST)
  • डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन (DME)
  • रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन (RME)
  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV)

किन बलों में होगी नियुक्ति?

SSC GD परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों की भर्ती देश के प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों में की जाती है, जिनमें शामिल हैं -

  • सीमा सुरक्षा बल (BSF)
  • केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)
  • केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF)
  • सशस्त्र सीमा बल (SSB)
  • भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)
  • असम राइफल्स (AR)
  • सचिवालय सुरक्षा बल (SSF)
  • नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे घबराएं नहीं और कुछ समय बाद दोबारा वेबसाइट चेक करें। जैसे ही तकनीकी समस्या दूर होगी, रिजल्ट PDF सामान्य रूप से एक्सेस किया जा सकेगा। किसी भी अपडेट के लिए केवल SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें।

SSC Ssc Gd
