Hindi Newsकरियर न्यूज़SSC GD Physical Result 2025 out ssc gd constable pet pst physical test result pdf download link

SSC GD Physical Result 2025: एसएससी जीडी फिजिकल रिजल्ट जारी, एक क्लिक में यहां करें चेक

SSC GD Physical Result 2025 Released: एसएससी जीडी फिजिकल रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना परिणाम देख सकते हैं।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 09:50 PM
SSC GD Physical Result 2025: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (एसएससी) ने एसएससी जीडी फिजिकल टेस्ट रिजल्ट 2025 को आज 13 अक्टूबर को जारी कर दिया है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट कर चेक कर सकते हैं। विभाग की ओर से रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। जिसमें पास होने वाले महिला व पुरुष उम्मीदवारों के रोल नंबर उपलब्ध कराए गए हैं।

एसएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, कुल 3,94,121 अभ्यर्थियों को पीईटी या पीएसटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसमें महिला व पुरुष दोनों उम्मीदवारों के आंकड़े दिए गए हैं। एसएससी जीडी फिजिकल टेस्ट को 20 अगस्त से 15 सितंबर 2025 के बीच आयोजित किया गया था।

ये रहा- एसएससी जीडी फिजिकल रिजल्ट का पीडीएफ

SSC GD Physical Result 2025 कैसे करें डाउनलोड- सबसे पहले परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा। अब यहां पर उपलब्ध कांस्टेबल जीडी रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। पीडीएफ फॉर्मेट में पीईटी/पीएसटी रिजल्ट आ जाएगा। पीडीएफ में रोल नंबर या नाम सर्च करें। भविष्य के लिए आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं।

एक क्लिक में देखें रिजल्ट: LIST OF FEMALE CANDIDATES QUALIFIED FOR DME/DV (List-I)

एक क्लिक में देखें रिजल्ट: LIST OF MALE CANDIDATES QUALIFIED FOR DME/DV (List-II)

एक क्लिक में देखें रिजल्ट: WITHHELD MALE CANDIDATES (List-III)

एक क्लिक में देखें रिजल्ट: WITHHELD FEMALE CANDIDATES (List-IV)

एक क्लिक में देखें रिजल्ट: LIST OF DEBARRED CANDIDATES (LIST-V)

पीईटी के लिए शारीरिक दक्षता क्या थी: पीईटी टेस्ट में पुरुष उम्मीदवारों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर और महिला उम्मीदवारों को 8 ½ मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ को पूरी करना था।

पीएसटी के लिए क्या थी शारीरिक दक्षता: पीएसटी परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों की ऊंचाई 170 सेमी और महिला उम्मीदवारों की ऊंचाई 157 सेमी होना अनिवार्य था। इसके अलावा, पुरुष उम्मीदवारों का सीना फुलाकर 80 सेमी और बगैर फुलाए 5 सेमी होना चाहिए।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
Ssc Gd Ssc Gd Constable Ssc Gd Constable Result
