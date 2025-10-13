SSC GD Physical Result 2025: एसएससी जीडी फिजिकल रिजल्ट जारी, एक क्लिक में यहां करें चेक
SSC GD Physical Result 2025 Released: एसएससी जीडी फिजिकल रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना परिणाम देख सकते हैं।
SSC GD Physical Result 2025: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (एसएससी) ने एसएससी जीडी फिजिकल टेस्ट रिजल्ट 2025 को आज 13 अक्टूबर को जारी कर दिया है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट कर चेक कर सकते हैं। विभाग की ओर से रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। जिसमें पास होने वाले महिला व पुरुष उम्मीदवारों के रोल नंबर उपलब्ध कराए गए हैं।
एसएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, कुल 3,94,121 अभ्यर्थियों को पीईटी या पीएसटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसमें महिला व पुरुष दोनों उम्मीदवारों के आंकड़े दिए गए हैं। एसएससी जीडी फिजिकल टेस्ट को 20 अगस्त से 15 सितंबर 2025 के बीच आयोजित किया गया था।
ये रहा- एसएससी जीडी फिजिकल रिजल्ट का पीडीएफ
SSC GD Physical Result 2025 कैसे करें डाउनलोड- सबसे पहले परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा। अब यहां पर उपलब्ध कांस्टेबल जीडी रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। पीडीएफ फॉर्मेट में पीईटी/पीएसटी रिजल्ट आ जाएगा। पीडीएफ में रोल नंबर या नाम सर्च करें। भविष्य के लिए आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं।
एक क्लिक में देखें रिजल्ट: LIST OF FEMALE CANDIDATES QUALIFIED FOR DME/DV (List-I)
एक क्लिक में देखें रिजल्ट: LIST OF MALE CANDIDATES QUALIFIED FOR DME/DV (List-II)
एक क्लिक में देखें रिजल्ट: WITHHELD MALE CANDIDATES (List-III)
एक क्लिक में देखें रिजल्ट: WITHHELD FEMALE CANDIDATES (List-IV)
एक क्लिक में देखें रिजल्ट: LIST OF DEBARRED CANDIDATES (LIST-V)
पीईटी के लिए शारीरिक दक्षता क्या थी: पीईटी टेस्ट में पुरुष उम्मीदवारों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर और महिला उम्मीदवारों को 8 ½ मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ को पूरी करना था।
पीएसटी के लिए क्या थी शारीरिक दक्षता: पीएसटी परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों की ऊंचाई 170 सेमी और महिला उम्मीदवारों की ऊंचाई 157 सेमी होना अनिवार्य था। इसके अलावा, पुरुष उम्मीदवारों का सीना फुलाकर 80 सेमी और बगैर फुलाए 5 सेमी होना चाहिए।