SSC GD कांस्टेबल पीईटी और पीएसटी का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना फिजिकल टेस्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि लिखित परीक्षा का रिजल्ट 12 अक्टूबर 2026 को घोषित किया गया था।

एसएससी जीडी कांस्टेबल की लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल, कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने एसएससी जीडी पीईटी/पीएसटी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना फिजिकल टेस्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि लिखित परीक्षा का रिजल्ट 12 अक्टूबर 2026 को घोषित किया गया था। फिजिकल टेस्ट में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर इसे साथ लेकर जाना होगा।

SSC GD PET-PST Admit Card 2026: ऐसे करें डाउनलोड उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

1. सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर एडमिट कार्ड या संबंधित भर्ती सेक्शन पर क्लिक करें।

3. SSC GD Constable PET/PST Admit Card 2026 के लिंक को खोजें।

4. एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।

5. अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड दर्ज करें।

6. मांगी गई जानकारी सबमिट करें।

7. स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

8. इसमें अपना नाम, रोल नंबर, फिजिकल टेस्ट की तारीख, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र की जानकारी चेक करें।

9. एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फिजिकल टेस्ट से पहले एडमिट कार्ड में दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। किसी तरह की गलती होने पर संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। फिजिकल टेस्ट के दिन एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र भी लेकर जाएं।

कब होगी जीडी कांस्टेबल पीईटी पीएसटी परीक्षा बता दें कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जीडी कांस्टेबल के लिए पीईटी व पीएसटी का फिजिकल टेस्ट 26 नवंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। यहां लद्दाख क्षेत्र के अलावा अभ्यर्थियों को 24 मिनट में 5 किमी व महिला अभ्यर्थियों को 8 मिनट 30 सेकंड में 1.6 किमी दौड़ निकालना होगा। इसके अलावा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई का मानक 170 सेमी, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए 157 सेमी, छाती पुरुष उम्मीदवारों के लिए बिना फुलाए 80 सेमी और फुलाकर 85 सेमी होना चाहिए।

SSC GD भर्ती 2026: कितने पदों पर होगी नियुक्ति? एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2026 के तहत कुल 25487 पदों को भरा जाएगा। इनमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs), सचिवालय सुरक्षा बल (SSF) में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और असम राइफल्स में राइफलमैन (जनरल ड्यूटी) के पद शामिल हैं।