SSC GD Constable Vacancy : नहीं बढ़ेगी 25000 जीडी कांस्टेबल भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि, अहम नोटिस जारी

Dec 24, 2025 12:30 pm IST

SSC GD Constable Vacancy : एसएससी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और एसएसएफ में कांस्टेबल (जीडी), असम राइफल्स में राइफलमैन (जीडी) परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि अंतिम तिथि की इंतजार किए बगैर समय रहते आवेदन कर लें। आयोग ने साफ किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है जिसे किसी भी परिस्थिति में विस्तारित नहीं किया जाएगा। अंतिम समय में वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण लॉग-इन में समस्या, डिस्कनेक्शन या आवेदन प्रक्रिया बाधित होने की आशंका रहती है। ऐसी स्थिति में आवेदन पूरा न हो पाने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), विशेष सुरक्षा बल (एसएसएफ) और असम राइफल्स में कांस्टेबल जीडी व राइफलमैन के कुल 25,487 पदों पर भर्ती होगी। रिक्त पदों में 23,467 पद पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जबकि 2,020 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। सबसे अधिक 14,595 पद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के हैं, जिनमें 13,135 पद पुरुषों,1,460 पद महिलाओं के लिए हैं। सीमा सुरक्षा बल में 616 पद, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 5,490 पद, सशस्त्र सीमा बल में 1,764 पद (सभी पुरुषों के लिए) पर भर्ती होगी। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) में 1,293 पद, और असम राइफल्स में 1,706 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा विशेष सुरक्षा बल (एसएसएफ) में भी 23 पद जारी किए गए हैं, जो सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हैं।

कहां कितनी वैकेंसी उत्तर प्रदेश (पुरुष) बीएसएफ- 43

सीआईएसएफ- 1084

सीआरपीएफ - 487

एसएसबी- 146

आईटीबीपी- 90

असम राइफल्स- 128

एसएसएफ- 00

कुल वैकेंसी - 1978

बिहार (पुरुष) बीएसएफ- 23

सीआईएसएफ- 565

सीआरपीएफ - 253

एसएसबी- 76

आईटीबीपी- 48

असम राइफल्स - 67

एसएसएफ- 00

कांस्टेबल/राइफल मैन, कुल पद : 25,487 (अनारक्षित-11102) (सुरक्षा बलों के अनुसार रिक्तियों का विवरण) -बीएसएफ, पद : 616

(पुरुष : 524, महिला : 92)

-सीआईएसएफ, पद : 14595

(पुरुष : 13135, महिला : 1460)

-सीआरपीएफ, पद : 5490

(पुरुष : 5366, महिला : 124)

-एसएसबी, पद : 1764

(पुरुष : 1764, महिला : 00)

-आईटीबीपी, पद : 1293

(पुरुष : 1099, महिला : 194)

-असम राइफल्स, पद : 1706

(पुरुष : 1556, महिला : 150)

-एसएसएफ, पद : 23 (पुरुष : 23, महिला : 00)

योग्यता : मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 10वीं पास हो।

वेतनमान : 21,700 से 69,100 रुपये।

आयु सीमा - न्यूनतम 18 और अधिकतम 23 वर्ष से कम हो। आयु की गणना 01 जनवरी 2026 को आधार मानकर होगी। यानी, उम्मीदवार का जन्म 02 जनवरी 2003 से पहले और 01 जनवरी 2008 के बाद न हुआ हो।

- अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों को तीन वर्ष और एससी/ एसटी वर्ग को पांच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

चयन प्रक्रिया - लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण और चिकित्सा परीक्षण के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

परीक्षा का प्रारूप - कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) 160 अंकों की होगी, जिसमें 80 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे।

- परीक्षा में जनरल सामान्य बुद्धि एवं तर्क, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता, प्रारंभिक गणित और अंग्रेजी/ हिंदी से 20-20 प्रश्न होंगे।

- परीक्षा में प्रत्येक सही जवाब के लिए दो अंक दिए जाएंगे और गलत जवाब होने पर 0.25 अंक की कटौती की जाएगी।

- प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा।

- लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मापदंड के लिए बुलाया जाएगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षा - दौड़ (पुरुष) : 24 मिनट में पांच किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी। लद्दाख क्षेत्र के उम्मीदवारों को छूट मिलेगी। उन्हें सात मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।

- दौड़ (महिला) : साढ़े आठ मिनट में 1.6 किलोमीटर और लद्दाख क्षेत्र के उम्मीदवारों को पांच मिनट में 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।

शारीरिक मानक परीक्षण - कद (पुरुष) : 170 सेमी(एसटी वर्ग के लिए 162.5 सेमी)

- कद (महिला) : 157 सेमी (एसटी के लिए 150 सेमी)

- सीना (सिर्फ पुरुष) : 80 सेंटीमीटर और एसटी वर्ग के लिए 76 सेंटीमीटर। (पांच सेंटीमीटर का फुलाव हो)

आवेदन शुल्क - 100 रुपये। एससी/एसटी वर्ग, महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।