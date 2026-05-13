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ITBP भर्ती में की गई अवैध वसूली, कांस्टेबल GD भर्ती में हुआ खेल, CBI जांच के दौरान पकड़ीं गड़बड़ियां

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, अखिलेश सिंह, रांची
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आईटीबीपी की 40वीं बटालियन में बहाली में फर्जीवाड़ा सामने आया है। सीबीआई ने जांच के दौरान ये गड़बड़ियां पकड़ी हैं। सीबीआई ने जनवरी माह में आईटीबीपी कांस्टेबल बहाली 2024 में शिकायत के बाद जांच शुरू की थी।

ITBP भर्ती में की गई अवैध वसूली, कांस्टेबल GD भर्ती में हुआ खेल, CBI जांच के दौरान पकड़ीं गड़बड़ियां

आईटीबीपी की 40वीं बटालियन में बहाली में फर्जीवाड़ा सामने आया है। सीबीआई ने जांच के दौरान ये गड़बड़ियां पकड़ी हैं। सीबीआई ने जनवरी माह में आईटीबीपी कांस्टेबल बहाली 2024 में शिकायत के बाद जांच शुरू की थी। इस मामले में धांधली व भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। आईटीबीपी की आंतरिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट के बाद सीबीआई को भी भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों से अवैध वसूली के साक्ष्य मिले हैं।

जानकारी के अनुसार, भ्रष्टाचार का यह खेल 40वीं वाहिनी आईटीबीपी, सुकुरहुट्टू कैंप (रांची) में कांस्टेबल (जीडी)-2024 की भर्ती के दौरान खेला गया। आरोप है कि अभ्यर्थियों के विस्तृत चिकित्सा परीक्षण और पुनरीक्षण चिकित्सा परीक्षण में उन्हें पास कराने का झांसा देकर मोटी रकम की उगाही की गई। पूरे मामले में प्रारंभिक जांच में पटना मुख्यालय के द्वितीय कमान अधिकारी संदीप रंजन, आईटीबीपी 40वीं बटालियन के कांस्टेबल आशुतोष कुणाल गुप्ता, पटना सेक्टर मुख्यालय के जीडी कांस्टेबल मनोज कुमार की भूमिका सामने आयी है। वहीं, इसमें विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अज्ञात कर्मी और निजी व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच हो रही है।

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गोपनीय जानकारी का किया गया सौदा

जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी कर्मियों ने उम्मीदवारों की गोपनीय जानकारी साझा की थी। कांस्टेबल आशुतोष कुणाल गुप्ता के माध्यम से ₹50,000 रुपये की संदिग्ध राशि के लेन-देन का भी जिक्र है। इस साजिश में मोबाइल नंबर 9060128551 का इस्तेमाल किया गया था, जो संभवतः कांस्टेबल मनोज कुमार का है। सीबीआई इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पीसी एक्ट, बीएनएस की संगत धाराओं के तहत जांच कर रही है। सीबीआई के एएसपी स्तर के अधिकारी केस के जांच पदाधिकारी हैं।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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