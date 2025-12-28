SSC GD Recruitment 2026: SSC GD कांस्टेबल के 25,487 पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट नजदीक, इस दिन बंद हो जाएगी विंडो

संक्षेप: SSC GD constable Recruitment 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है।

SSC GD Recruitment 2026 Last Date: अगर आप देश के सुरक्षा बलों में शामिल होकर वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। 25,487 पदों पर निकाली गई इस बंपर भर्ती के लिए अब गिने-चुने दिन ही शेष हैं।

समय से पहले भरें फॉर्म, न करें अंतिम तिथि का इंतजार कर्मचारी चयन आयोग ने उम्मीदवारों के लिए एक विशेष एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने चेतावनी दी है कि अंतिम तिथि यानी 31 दिसंबर की रात 11 बजे तक का इंतजार न करें। अक्सर आखिरी समय में वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक होने के कारण सर्वर डाउन हो जाता है या लॉगिन करने में समस्या आती है। SSC ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी परिस्थिति में आवेदन की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, इसलिए तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए तुरंत आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

पदों का विवरण और सुरक्षा बल इस भर्ती अभियान के तहत कुल 25,487 रिक्त पदों को भरा जाना है। इसमें पुरुष उम्मीदवारों के लिए 23,467 और महिला उम्मीदवारों के लिए 2,020 पद आरक्षित हैं। इन पदों पर नियुक्त होने वाले युवाओं को देश के विभिन्न प्रतिष्ठित बलों में सेवा का मौका मिलेगा:

सीमा सुरक्षा बल (BSF): 616 पद

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF): 14,595 पद

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF): 5,490 पद

सशस्त्र सीमा बल (SSB): 1,764 पद

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP): 1,293 पद

असम राइफल्स (AR): 1,706 पद

सचिवालय सुरक्षा बल (SSF): 23 पद

योग्यता और महत्वपूर्ण तिथियां इस भर्ती के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा (मैट्रिक) पास होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों की आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए (आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर होगी)। आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2025 (रात 11:00 बजे तक)

आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 01 जनवरी 2026

करेक्शन विंडो (सुधार का मौका): 08 से 10 जनवरी 2026

परीक्षा (CBT) की संभावित तिथि: फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच