SSC GD Constable recruitment 2025: 25,487 एसएससी जीडी कांस्टेबल पदों पर आवेदन से पहले, जान लीजिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस

SSC GD Constable Exam Pattern: देश के लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जनरल ड्यूटी (GD) कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए स्टेट वाइज वैकेंसी जारी कर दी है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs), असम राइफल्स और SSF में 25,487 से अधिक पदों को भरने के लिए यह विशाल भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है, जबकि परीक्षा फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच आयोजित होने की संभावना है। जो उम्मीदवार इन प्रतिष्ठित पदों पर नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए यह जानना जरूरी है कि चयन प्रक्रिया, परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस क्या होगा।

चयन प्रक्रिया - SSC GD कांस्टेबल की चयन प्रक्रिया कुल चार मुख्य चरणों में पूरी की जाएगी। उम्मीदवारों को अंतिम चयन के लिए इन सभी चरणों में सफल होना अनिवार्य है।

कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT): यह पहला चरण है, जिसमें उम्मीदवारों के ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है।

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST): लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक मापदंडों और दौड़ (रनिंग) के लिए बुलाया जाएगा।

डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन (DME): शारीरिक परीक्षण पास करने वाले उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट होगा।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: अंतिम मेरिट लिस्ट से पहले सभी जरूरी डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी।

परीक्षा पैटर्न - भर्ती का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) है। एसएससी कांस्टेबल जीडी का एग्जाम पैटर्न इस प्रकार है-

परीक्षा का प्रकार: यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी।

कुल प्रश्न और अंक: पेपर में कुल 80 ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए 160 अंक निर्धारित हैं। यानी, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा।

समय सीमा: उम्मीदवारों को यह पूरा पेपर हल करने के लिए 60 मिनट (1 घंटा) का समय मिलेगा।

नेगेटिव मार्किंग: गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक काटे जाएंगे, इसलिए उम्मीदवारों को प्रश्नों का उत्तर सावधानी से देना होगा।

CBT को चार सेक्शन में बांटा गया है, जिनमें प्रत्येक से 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे।

जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग

जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस

एलिमेंट्री मैथमेटिक्स

अंग्रेजी/हिंदी - उम्मीदवार अपनी पसंद की भाषा चुन सकते हैं।

सिलेबस की मुख्य बातें अच्छी तैयारी के लिए उम्मीदवारों को सिलेबस की अच्छी समझ होनी चाहिए। रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस: इसमें उम्मीदवारों की एनालिटिकल एप्टीट्यूड और पैटर्न को पहचानने की क्षमता का परीक्षण किया जाता है। मुख्य विषयों में एनालॉग्स, कोडिंग-डिकोडिंग, विजुअल मेमोरी, सीरीज आदि शामिल हैं।

जनरल नॉलेज और अवेयरनेस: इस सेक्शन में इतिहास, संस्कृति, भूगोल, भारतीय संविधान, खेल, और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीदवारों को रोजमर्रा की घटनाओं और करेंट अफेयर्स की जानकारी होनी चाहिए।

एलिमेंट्री मैथमेटिक्स: इसमें संख्या प्रणाली, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, लाभ और हानि, ब्याज, क्षेत्रमिति, समय और दूरी जैसे दसवीं स्तर के अंकगणितीय प्रश्न शामिल हैं।

हिंदी/अंग्रेजी: इस सेक्शन में भाषा की मूल समझ और व्याकरण की जांच की जाएगी, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द आदि।