बंद हो रही कॉन्स्टेबल समेत 25 हजार से ज्यादा पदों पर भर्तियां, 31 दिसंबर आवेदन की आखिरी तारीख

संक्षेप:

SSC ने कांस्टेबल और राइफलमैन के 25,487 पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। 10वीं पास युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है। 31 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करें।

Dec 28, 2025 08:14 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
अगर आपके भीतर देश की सेवा करने का जुनून है और आप एक सुरक्षित सरकारी भविष्य की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जनरल ड्यूटी (GD) कांस्टेबल और राइफलमैन के पदों पर भारी संख्या में वैकेंसी निकाली है। कुल 25,487 पदों पर होने वाली इस भर्ती ने उन युवाओं के लिए उम्मीद के नए दरवाजे खोल दिए हैं, जो कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ सशस्त्र बलों का हिस्सा बनना चाहते हैं।

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), सशस्त्र सीमा बल (SSB) और असम राइफल्स जैसे प्रतिष्ठित बलों में अपनी सेवा देने का मौका मिलेगा।

कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता और आयु सीमा)

इस भर्ती के लिए आमतौर पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा (Matriculation) उत्तीर्ण मांगी जाती है। इसका मतलब है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवा, जिन्होंने हाल ही में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है, इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं।

आयु सीमा: सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 23 वर्ष के बीच होती है। हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों (OBC, SC/ST) को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आयु की गणना और शारीरिक मानकों (Physical Standards) के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें।

चयन प्रक्रिया: कैसे मिलेगी वर्दी?

SSC GD कांस्टेबल बनने का सफर आसान नहीं है, इसके लिए आपको तीन मुख्य चरणों से गुजरना होगा:

1. कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE): सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और भाषा (हिंदी/अंग्रेजी) से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे।

2. शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST): लिखित परीक्षा पास करने वालों को दौड़ लगानी होगी और लंबाई-सीने की माप के मानकों को पूरा करना होगा।

3. मेडिकल जांच: अंतिम चरण में उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए फिट हैं।

आवेदन शुल्क और प्रक्रिया

इस भर्ती की सबसे अच्छी बात इसकी कम आवेदन फीस है। सामान्य और ओबीसी वर्ग के पुरुषों के लिए शुल्क मात्र 100 रुपये है। वहीं, महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों को कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। यह कदम महिला सशक्तिकरण और वंचित वर्गों को समान अवसर देने की दिशा में सराहनीय है।

31 दिसंबर आवेदन की आखिरी तरीख

आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। अंतिम समय में वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने के कारण तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते अपना फॉर्म भर दें।

तैयारी के लिए कुछ टिप्स

इतने बड़े स्तर की प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए केवल पढ़ाई काफी नहीं है। आपको अपनी शारीरिक फिटनेस पर भी अभी से काम शुरू कर देना चाहिए। पिछले सालों के प्रश्न पत्रों (Previous Year Papers) को हल करें और अपनी दौड़ का अभ्यास नियमित रूप से करें। याद रखें, वर्दी सिर्फ एक पोशाक नहीं है, यह सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक है। तो उठिए, कमर कसिए और इस सुनहरे मौके को हाथ से न जाने दें।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
