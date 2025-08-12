SSC GD Constable PET PST Admit card Link: एसएससी जीडी कांस्टेबल फिजिकल एडमिट कार्ड जारी, डाउनलोड

SSC GD Constable PET PST Admit card Link: एसएससी ने जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 के पीईटी पीएसटी स्टेज के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी www.crpfonline.com पर जाकर या नीचे दिए गए डायेक्ट लिंक पर क्लिक इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC GD Constable PET PST Admit card Link: एसएससी ने जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 के पीईटी पीएसटी स्टेज के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी www.crpfonline.com पर जाकर या नीचे दिए गए डायेक्ट लिंक पर क्लिक इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर तय समय पर अपने ई-एडमिट कार्ड की कॉपी लेकर पहुंचेंगे। उम्मीदवारों को चार हालिया तस्वीरें और कम से कम एक फोटो युक्त पहचान प्रमाण जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय / कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र, परीक्षा केंद्र में मूल रूप से आयकर पैन कार्ड ले जाना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी।

एसएससी जीडी कांस्टेबल सीबीटी परीक्षा का आयोजन 4 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन मोड में किया गया था। वहीं, इस परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की 4 मार्च को जारी की गई। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिजल्ट 17 जून को जारी किया गया था। स्कोर कार्ड भी जारी हो चुका है।

शारीरिक योग्यता संबंधी नियम (पीएसटी/पीईटी)- लंबाई एवं सीने का माप- पुरुष उम्मीदवार - 170 सेमी.

महिला उम्मीदवार - 157 सेमी.

सीना- पुरुष उम्मीदवार - 80 सेमी. (फुलाकर - 85 सेमी)

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)

रनिंग- पुरुष उम्मीदवारों को 24 मिनट में 5 किमी की दौड़ लगानी होगी। वहीं 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट में लगानी होगी। महिला उम्मीदवारों को साढ़े 8 मिनट में 1.6 किमी की दौड़ भी लगानी होगी। वहीं 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट में पूरी करनी होगी।