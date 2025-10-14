SSC GD Constable medical cut off : EWS से ऊपर OBC कटऑफ, देखें जीडी कांस्टेबल मेडिकल कटऑफ
SSC GD Constable medical cut off 2025: डीएमई और डीवी के लिए देशभर से कुल 95264 (86085 पुरुष और 9179 महिला) का चयन हुआ है। इन अभ्यर्थियों में से मध्य क्षेत्र (उत्तर प्रदेश और बिहार) के 18876 (17263 पुरुष और 1613 महिला) अभ्यर्थी शामिल हैं।
SSC GD Constable medical cut off 2025: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और एसएसएफ में कांस्टेबल (जीडी), असम राइफल्स में राइफलमैन (जीडी) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कांस्टेबल भर्ती 2025 के शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी)/शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) का परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया। डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन (डीएमई) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (डीवी) के लिए देशभर से कुल 95264 (86085 पुरुष और 9179 महिला) का चयन हुआ है। इन अभ्यर्थियों में से मध्य क्षेत्र (उत्तर प्रदेश और बिहार) के 18876 (17263 पुरुष और 1613 महिला) अभ्यर्थी शामिल हैं।
आपको बता दें कि एसएससी ने लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर 3,94,12 अभ्यर्थियों (40213 महिलाएं और 353908 पुरुष) को पीएसटी पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। अब पीएसटी पीएसटी का आयोजन सीएपीएफ द्वारा 20 अगस्त 2025 से 15 सितंबर 2025 के बीच किया गया।
रिजल्ट की कुल पांच लिस्ट जारी की गई
लिस्ट-I: 9179 महिला कैंडिडेट DME/DV में शामिल होने के लिए प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किए गए।
बी) लिस्ट-II: 86085 पुरुष कैंडिडेट DME/DV में शामिल होने के लिए प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किए गए।
सी) लिस्ट-III: 20 महिला कैंडिडेट जिनका नाम रोका गया।
डी) लिस्ट-IV: 260 पुरुष कैंडिडेट जिनका नाम रोका गया।
ई) लिस्ट-V: 68 डिबार किए गए कैंडिडेट
पुरुष अभ्यर्थियों की कटऑफ
जानें क्या रही बिहार की कटऑफ
क्या रही यूपी की कटऑफ
एरिया टाइप कैटेगरी कटऑफ मार्क्स
बॉर्डर एरिया ESM 33.45317
जनरल एरिया ESM 32.10758
बॉर्डर एरिया EWS 89.74712
जनरल एरिया EWS 122.07169
बॉर्डर एरिया OBC 105.60709
जनरल एरिया OBC 126.69505
बॉर्डर एरिया SC 91.16203
जनरल एरिया SC 117.85650
बॉर्डर एरिया ST 99.12138
जनरल एरिया ST 110.82747
बॉर्डर एरिया UR (अनारक्षित) 107.91718
जनरल एरिया UR (अनारक्षित) 127.31295
बिहार
एरिया टाइप कैटेगरी टोटल मार्क्स/स्कोर (कट-ऑफ)
बॉर्डर एरिया (B) ESM (एक्स-सर्विसमैन) 53.97017
जनरल एरिया (G) ESM (एक्स-सर्विसमैन) 33.68036
बॉर्डर एरिया (B) EWS (आर्थिक रूप से कमजोर सेक्शन) 85.05999
जनरल एरिया (G) EWS (आर्थिक रूप से कमजोर सेक्शन) 118.37284
बॉर्डर एरिया (B) OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) 99.62748
जनरल एरिया (G) OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) 121.53639
बॉर्डर एरिया (B) SC (अनुसूचित जाति) 75.37083
जनरल एरिया (G) SC (अनुसूचित जाति) 103.17666
बॉर्डर एरिया (B) ST (अनुसूचित जनजाति) 117.29062
जनरल एरिया (G) ST (अनुसूचित जनजाति) 118.32486
बॉर्डर एरिया (B) UR (अनारक्षित) 103.24431
जनरल एरिया (G) UR (अनारक्षित) 122.13773
राजस्थान की कटऑफ
एरिया टाइप कैटेगरी टोटल मार्क्स/स्कोर (कट-ऑफ)
बॉर्डर एरिया (B) ESM (एक्स-सर्विसमैन) 61.71536
जनरल एरिया (G) ESM (एक्स-सर्विसमैन) 35.27181
बॉर्डर एरिया (B) EWS (इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन) 107.25074
जनरल एरिया (G) EWS (इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन) 128.14259
बॉर्डर एरिया (B) OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) 115.64150
जनरल एरिया (G) OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) 133.46096
बॉर्डर एरिया (B) SC (अनुसूचित जाति) 101.36139
जनरल एरिया (G) SC (अनुसूचित जाति) 123.97031
बॉर्डर एरिया (B) ST (अनुसूचित जनजाति) 65.48769
जनरल एरिया (G) ST (अनुसूचित जनजाति) 123.85250
बॉर्डर एरिया (B) UR (अनारक्षित) 117.40549
जनरल एरिया (G) UR (अनारक्षित) 133.39939
दिल्ली की कटऑफ
एरिया टाइप कैटेगरी टोटल मार्क्स/स्कोर (कट-ऑफ)
जनरल एरिया (G) ESM (एक्स-सर्विसमैन) 43.89705
जनरल एरिया (G) EWS (इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन) 80.18321
जनरल एरिया (G) OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) 100.05483
जनरल एरिया (G) SC (अनुसूचित जाति) 107.10944
जनरल एरिया (G) ST (अनुसूचित जनजाति) 96.49585
जनरल एरिया (G) UR (अनारक्षित) 108.23800
एमपी की कटऑफ
एरिया टाइप कैटेगरी टोटल मार्क्स/स्कोर (कट-ऑफ)
जनरल एरिया (G) ESM (एक्स-सर्विसमैन) 36.97539
जनरल एरिया (G) EWS (इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन) 110.44786
नक्सल एरिया (N) EWS (इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन) 66.32606
जनरल एरिया (G) OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) 127.31295
नक्सल एरिया (N) OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) 91.28282
जनरल एरिया (G) SC (अनुसूचित जाति) 113.84541
नक्सल एरिया (N) SC (अनुसूचित जाति) 40.28808
जनरल एरिया (G) ST (अनुसूचित जनजाति) 100.74623
नक्सल एरिया (N) ST (अनुसूचित जनजाति) 84.20030
जनरल एरिया (G) UR (अनारक्षित) 120.95043
नक्सल एरिया (N) UR (अनारक्षित) 82.49581
झारखंड
एरिया टाइप कैटेगरी टोटल मार्क्स/स्कोर (कट-ऑफ)
जनरल एरिया (G) ESM (एक्स-सर्विसमैन) 80.98304
नक्सल एरिया (N) ESM (एक्स-सर्विसमैन) 63.22989
जनरल एरिया (G) EWS (इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन) 105.47643
नक्सल एरिया (N) EWS (इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन) 57.53636
जनरल एरिया (G) OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) 116.19979
नक्सल एरिया (N) OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) 86.64851
जनरल एरिया (G) SC (शेड्यूल कास्ट) 94.88044
नक्सल एरिया (N) SC (शेड्यूल कास्ट) 37.60987
जनरल एरिया (G) ST (शेड्यूल ट्राइब) 100.18568
नक्सल एरिया (N) ST (अनुसूचित जनजाति) 92.37352
जनरल एरिया (G) UR (अनारक्षित) 114.10057
नक्सल एरिया (N) UR (अनारक्षित) 82.94469
इस प्रक्रिया के माध्यम से जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के कुल 53690 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। सबसे ज्यादा वैकेंसी CISF, BSF और सीआरपीएफ में भरी जानी हैं। 53,690 वैकेंसी में से 16,571 (अधिकतम) CISF से भरी जाएंगी, उसके बाद 16,371 BSF , 14,359 सीआरपीएफ , 3,468 ITBP , 1,865 AR , 902 SSB , 132 SSF और 22 वैकेंसी NCB से भरी जाएंगी। कुल 53690 रिक्तियों में से केवल 5370 महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, और बाकी 4,8320 पुरुष उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।
अब चयनित उम्मीदवारों को अगले चरण डीएम व डीवी के लिए आना होगा। जिन उम्मीदवारों ने फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई किया, उन्हें उनके सीबीटी में प्रदर्शन के आधार पर डीएमई व डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।