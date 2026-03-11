Hindustan Hindi News
SSC GD Recruitment: CRPF और BSF समेत अर्धसैनिक बलों में 93,000 से ज्यादा पद खाली, सरकार ने संसद में दी जानकारी

Mar 11, 2026 10:26 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
SSC GD Recruitment: केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी है कि वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), और असम राइफल्स समेत विभिन्न बलों में 93,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं।

SSC GD Recruitment: CRPF और BSF समेत अर्धसैनिक बलों में 93,000 से ज्यादा पद खाली, सरकार ने संसद में दी जानकारी

SSC GD Recruitment: देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा करने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में बड़े पैमाने पर रिक्तियों का मामला सामने आया है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी है कि वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), और असम राइफल्स समेत विभिन्न बलों में 93,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं।

यह जानकारी उन युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो SSC GD कांस्टेबल और अन्य रक्षा परीक्षाओं के माध्यम से अर्धसैनिक बलों में शामिल होने का सपना देख रहे हैं। सरकार के इस बयान से संकेत मिलता है कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में नई भर्तियां देखने को मिल सकती हैं।

किस बल में कितने पद हैं खाली?

सरकार द्वारा राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, कुल 93,124 रिक्तियां विभिन्न सुरक्षा बलों में मौजूद हैं। इनमें सबसे अधिक रिक्तियां उन बलों में हैं जो सीधे तौर पर सीमाओं की रक्षा और उग्रवाद विरोधी अभियानों में तैनात हैं। इनमें सबसे अधिक रिक्तियां CISF (28,342) और CRPF (27,400) में हैं। इसके अलावा BSF में 14,531, ITBP में 12,333, SSB में 6,784 और असम राइफल्स में 3,749 पद रिक्त हैं।

रिक्तियों का मुख्य कारण क्या है?

गृह मंत्रालय के अनुसार, इन बलों में रिक्तियां होना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मुख्य कारण हर साल बड़ी संख्या में जवानों का रिटायरमेंट होना, स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति (VRS) लेना, सेवा के दौरान मृत्यु या त्यागपत्र देना है। इसके अलावा, नए बटालियनों के गठन और बलों के विस्तार के कारण भी रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि होती है।

सरकार ने सदन को आश्वस्त किया कि इन पदों को भरने के लिए त्वरित कदम उठाए जा रहे हैं। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) और संबंधित बल नियमित अंतराल पर भर्ती रैलियों और परीक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं।

SSC GD भर्ती 2026 पर पड़ेगा असर

इन आंकड़ों के सामने आने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2026 के अगले भर्ती नोटिफिकेशन में पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में जो भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं, उन्हें भी तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में भर्ती की गति तेज की गई है और 'रोजगार मेला' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं।

भविष्य की योजना और सुविधाएं

सरकार केवल रिक्तियों को भरने पर ही नहीं, बल्कि सुरक्षा बलों की कार्यक्षमता बढ़ाने पर भी ध्यान दे रही है। राज्यसभा में यह भी बताया गया कि जवानों के रहने के लिए नई बैरक, आवास की बेहतर सुविधाएं और आधुनिक हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही, महिला कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं।

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in और गृह मंत्रालय के भर्ती पोर्टल पर निरंतर नजर रखें। इन 93,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए किसी भी समय आधिकारिक अधिसूचना जारी की जा सकती है।

