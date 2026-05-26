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SSC GD Constable Exam : एसएससी जीडी परीक्षा में छात्रों को नहीं मिला कंप्यूटर, तोड़फोड़, कई केंद्रों पर परीक्षा रद्द

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाद, हनुमानगंज(प्रयागराज)
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कर्मचारी चयन आयोग की कांस्टेबल जीडी परीक्षा के दौरान क्षमता से दोगुना परीक्षार्थियों के पहुंचने पर बवाल हो गया। सीट नहीं मिलने पर उग्र हुए अभ्यर्थियों ने जमकर तोड़फोड़ की।

SSC GD Constable Exam : एसएससी जीडी परीक्षा में छात्रों को नहीं मिला कंप्यूटर, तोड़फोड़, कई केंद्रों पर परीक्षा रद्द

यूपी में प्रयागराज के सराय‌इनायत थानाक्षेत्र के अंदावा स्थित सुनीता सिंह सीता सिंह महिला महाविद्यालय के आई-टेक जोन परीक्षा केंद्र पर सोमवार को कर्मचारी चयन आयोग की कांस्टेबल जीडी परीक्षा के दौरान क्षमता से दोगुना परीक्षार्थियों के पहुंचने पर बवाल हो गया। एक से दो बजे की दूसरी पाली में सीट नहीं मिलने पर उग्र हुए अभ्यर्थियों ने जमकर तोड़फोड़ की। परीक्षार्थियों ने सैंकड़ों कम्प्यूटर सिस्टम के साथ एसी, कूलर, सीसीटीवी कैमरे, सर्वर, जैमर, वाटर कूलर तोड़ते के साथ ही जीटी रोड पर चक्काजाम कर दिया। पुलिस ने किसी तरह परीक्षार्थियों को शांत कराकर एक घंटे बाद यातायात बहाल कराया। एसएससी मध्य क्षेत्र की ओर से दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा स्थगित किए जाने की सूचना चस्पा हुई तो छात्र वापस चले गए।

एसएससी मध्य क्षेत्र ने परीक्षा की जिम्मेदारी बेंगलुरु की कंपनी एडूक्विटी कॅरियर टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड को दी थी। अंदावा स्थित आई-टेक जोन सेंटर पर द्वितीय और तृतीय पाली की परीक्षा के लिए कुल 650 कम्प्यूटर सिस्टम उपलब्ध थे लेकिन यहां पर द्वितीय पाली में 505 की जगह 1035 परीक्षार्थी एवं तृतीय पाली में 495 की जगह 1034 परीक्षार्थियों का केंद्र आवंटित कर दिया गया। केंद्र व्यवस्थापकों ने बताया कि अभ्यर्थियों के आवंटन की जानकारी सोमवार को ही केंद्र को ई-मेल पर भेजी गई।

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केंद्र पर दोगुना अभ्यर्थियों के पहुंचने से अफरातफरी मच गई। जिन छात्रों को सिस्टम नहीं मिला वे तोड़फोड़ करने लगे। क‌ई कक्ष के सभी सिस्टम और कुर्सियां तोड़ दी गईं। आरोप है कि दर्जनों सीपीयू और टीएफटी (मॉनिटर) भी छात्र उठा ले गए। सेंटर पर छात्रों ने इस कदर उत्पात मचाया कि कमरे में लगे एसी, कूलर, सीसीटीवी कैमरा भी नहीं छोड़ा, सभी क्षतिग्रस्त कर दिए। यहां से हंगामा करते हुए छात्र जैन मंदिर के सामने जीटी रोड पर पहुंचे और चक्काजाम कर दिया। करीब एक घंटे तक जीटी रोड पर भी हंगामा होता रहा। मौके पर फोर्स के साथ पहुंचे थानाध्यक्ष संजय गुप्ता, ट्रेनी आईपीएस ईश्वर लाल गुर्जर, एसीपी थरव‌ई अरुण पाराशर और एसीपी फूलपुर ने उग्र छात्रों को समझाकर चक्काजाम खुलवाया तब यातायात बहाल हुआ। वहीं लैपटॉप लेकर भाग रहे एक छात्र को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया।

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प्रयागराज समेत पांच केंद्रों की परीक्षा निरस्त

एसएससी मध्य क्षेत्र ने तकनीकी कारणों के चलते प्रयागराज सहित पांच जिलों में आयोजित कांस्टेबल जीडी 2026 की सोमवार की दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा रद्द कर दी है। आयोग की ओर से जारी नोटिस के बाद हजारों अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बन गई है। प्रयागराज के अलावा कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर और बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित केंद्रों की परीक्षाएं भी रद्द की गई हैं।

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सोमवार को एसएससी की कांस्टेबल जीडी की कानपुर के एसएमटी रामकली इकबाल बहादुर ऑनलाइन सेंटर तथा लखनऊ के सिटी मॉडर्न एकेडमी में दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा निरस्त हुई। वहीं गोरखपुर के महर्षि आईटी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में दूसरी पाली की परीक्षा प्रभावित हुई। आयोग ने साफ किया है कि सभी प्रभावित अभ्यर्थियों की परीक्षा आगामी तिथि पर पुनः आयोजित होगी। नए प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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