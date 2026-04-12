SSC GD Constable Exam 2026: एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा तारीख चुनने का अनोखा विकल्प; 15 अप्रैल तक भरें अपनी वरीयता
SSC GD Constable Exam 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 परीक्षा देने वाले लाखों युवाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत अब अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा के सप्ताह की वरीयता खुद चुन सकेंगे।
SSC GD Constable Exam 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक, 'कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026' को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। आयोग ने परीक्षा देने वाले लाखों युवाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत अब अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा के सप्ताह की वरीयता खुद चुन सकेंगे। यह कदम परीक्षा प्रणाली को अधिक छात्र-अनुकूल बनाने की दिशा में उठाया गया है।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और एसएसएफ में कांस्टेबल (जीडी) के साथ-साथ असम राइफल्स में राइफलमैन (जीडी) के पदों पर भर्ती के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) 27 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और मई के अंत तक चलेगी।
क्या है नई व्यवस्था और कैसे चुनें अपनी पसंद?
आयोग ने परीक्षा के पूरे शेड्यूल को चार अलग-अलग चरणों या 'विंडो' में विभाजित किया है। अभ्यर्थियों को इन चारों विकल्पों में से अपनी प्राथमिकता (1, 2, 3 और 4) देनी होगी। अभ्यर्थियों को यह विकल्प इसलिए दिया गया है ताकि यदि उनकी कोई अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा या व्यक्तिगत कार्य हो, तो वे उसके अनुसार अपना परीक्षा सप्ताह चुन सकें। यह सुविधा शनिवार दोपहर 3:00 बजे से लाइव हो चुकी है। परीक्षा के चरण इस प्रकार हैं:
पहला चरण (विंडो 1): 27 अप्रैल से 02 मई तक।
दूसरा चरण (विंडो 2): 04 मई से 09 मई तक।
तीसरा चरण (विंडो 3): 18 मई से 23 मई तक।
चौथा चरण (विंडो 4): 25 मई से 30 मई तक।
आवेदन की समय-सीमा और तरीका
वरीयता भरने की यह खिड़की बहुत कम समय के लिए खुली है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 अप्रैल 2026 की शाम 5:00 बजे तक ही अपनी पसंद दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को एसएससी के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। वहां अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स (रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड) के माध्यम से लॉगिन करने के बाद 'वरीयता विकल्प' पर क्लिक करना होगा।
25 हजार पदों के लिए 48 लाख दावेदार
इस भर्ती परीक्षा की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देशभर में विज्ञापित कुल 25,487 पदों के लिए 48,83,309 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यानी एक पद के लिए लगभग 191 उम्मीदवार कतार में हैं। इतनी बड़ी संख्या में आवेदकों को व्यवस्थित करने और परीक्षा केंद्रों पर भीड़ प्रबंधन के लिए यह नई 'विंडो व्यवस्था' काफी मददगार साबित होगी।
तैयारी में जुटें युवा
एसएससी जीडी कांस्टेबल की नौकरी युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है क्योंकि यह देश सेवा के साथ-साथ एक सुरक्षित करियर का अवसर प्रदान करती है। लिखित परीक्षा में सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान, गणित और भाषा (हिंदी/अंग्रेजी) से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी वरीयता नहीं भरेंगे, उन्हें उपलब्ध स्लॉट के आधार पर खुद ही कोई भी तारीख आवंटित कर दी जाएगी। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना विकल्प चुन लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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