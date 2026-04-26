SSC GD कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2026 जारी, डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट, परीक्षा से पहले इन बातों का रखें ध्यान
एसएससी जीडी कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2026 आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी हो चुके हैं, इसलिए सभी उम्मीदवार रीजन के अनुसार लॉगिन करके अपना हॉल टिकट आज ही तुरंत डाउनलोड करें।
एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा (SSC GD Constable Exam 2026) के मद्देनजर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (Staff Selection Commission) यानी एसएससी (SSC) ने 2026 की जीडी कांस्टेबल परीक्षा के एडमिट कार्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए आवेदन किया है वे अपना हॉलटिक डाउनलोड कर सकते हैं।
क्या है परीक्षा की तारीख?
सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम कब से शुरू होने वाला है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, एसएससी जीडी की टियर-1 यानी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा (CBT) 27 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 30 मई 2026 तक अलग-अलग शिफ्ट्स में चलेगी। इस बार करीब 25,000 से भी ज्यादा पदों के लिए यह महा-मुकाबला होने वाला है, जिसमें लाखों युवाओं ने अपना फॉर्म भरा है। इस वजह से प्रतियोगिता काफी तगड़ी है, लेकिन अगर आपकी तैयारी पक्की है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। बस खुद पर भरोसा रखें।
एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
अब बात आती है कि आखिर आप अपना एडमिट कार्ड (SSC GD 2026 Admit Card download) कैसे निकाल सकते हैं। कई बार सर्वर डाउन होने की वजह से वेबसाइट थोड़ी धीमी चल सकती है, तो थोड़ा रिलैक्स होकर नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- 1. सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र में एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in खोलें।
- 2. होमपेज पर जाते ही आपको ‘Admit Card’ नाम का एक सेक्शन दिखेगा, उस पर तुरंत क्लिक कर दें।
- 3. वहां आपको भारत के अलग-अलग एसएससी रीजन (जैसे सेंट्रल रीजन, नॉर्दर्न रीजन आदि) के लिंक मिल जाएंगे। अपने रीजन वाले लिंक पर क्लिक करें।
- 4. इसके बाद स्क्रीन पर "SSC GD Constable Admit Card 2026" का लिंक नजर आएगा, उसे खोल लें।
- 5. यहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration ID) या रोल नंबर और साथ ही अपनी जन्मतिथि (Date of Birth) भरनी होगी।
- 6. छोटा सा सिक्योरिटी कैप्चा भरकर 'Submit' बटन दबाएं।
- 7. आपका एसएससी जीडी हॉल टिकट (ssc.gov.in GD hall ticket) आपकी स्क्रीन पर चमकने लगेगा। इसे तुरंत पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करें और इसका ए4 (A4) साइज में बढ़िया सा प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
प्रिंट निकालने के बाद इन बातों का रखें खास ख्याल
एडमिट कार्ड का प्रिंट निकालने के बाद उसे बस एक कोने में मत रख दीजिएगा। उसे ध्यान से पढ़ें। चेक करें कि आपका नाम, फोटो, जन्मतिथि और कैटेगरी बिल्कुल सही छपी हो। इसके साथ ही आपका एग्जाम सेंटर कहां है, परीक्षा की तारीख और रिपोर्टिंग टाइम (SSC GD test center details) क्या है, यह सब अच्छे से नोट कर लें। अगर एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी में कोई भी छोटी सी गलती नजर आती है, तो बिना देर किए एसएससी के रीजनल ऑफिस से संपर्क करें।
एग्जाम पैटर्न और परीक्षा हॉल के नियम
अगर हम परीक्षा के पैटर्न की बात करें, तो इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कुल 80 सवाल पूछे जाएंगे। हर एक सवाल 2 नंबर का होगा, यानी पूरी परीक्षा कुल 160 नंबरों की होगी। यह परीक्षा मुख्य रूप से चार हिस्सों में बंटी होगी - जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और अंग्रेजी या हिंदी। आपको यह पूरा पेपर हल करने के लिए कुल 60 मिनट यानी एक घंटे का समय मिलेगा। एक बात का खास ख्याल रखें कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी लागू है, इसलिए अगर आप किसी सवाल का जवाब पक्के तौर पर नहीं जानते, तो उस पर तुक्का मारने से बचें। गलत जवाब देने पर आपके सही नंबरों में से कटौती हो सकती है।
परीक्षा के लिए निकलने से पहले जान लें जरूरी गाइडलाइन
परीक्षा वाले दिन एग्जाम सेंटर पर अपना छपा हुआ एडमिट कार्ड (SSC GD paper 1 call letter), एक असली फोटो आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी) और दो पासपोर्ट साइज की नई फोटो जरूर अपने साथ ले जाएं। बिना आईडी प्रूफ और एडमिट कार्ड के आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए घर से निकलने से पहले अपना बैग दो बार चेक कर लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव