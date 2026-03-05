SSC GD Exam Date 2026: एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का इंतजार, जानें यहां पूरी डिटेल्स
SSC GD Exam Date 2026: एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। आयोग जल्द ही परीक्षा की नई तारीखों और एडमिट कार्ड से जुड़ी आधिकारिक घोषणा कर सकता है।
SSC GD Exam Date 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। आयोग जल्द ही परीक्षा की नई तारीखों और एडमिट कार्ड से जुड़ी आधिकारिक घोषणा कर सकता है। यह परीक्षा पहले 23 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया था। अब उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च में नई समय-सारणी जारी की जा सकती है।
स्थगित क्यों हुई परीक्षा?
एसएससी ने 17 फरवरी 2026 को एक आधिकारिक नोटिस जारी कर परीक्षा टालने की जानकारी दी थी। स्थगन का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया, ऐसा मानना है कि अन्य प्रमुख परीक्षाओं (जैसे SSC MTS) के साथ टकराव और केंद्रों के पुनर्गठन के कारण यह फैसला लिया गया। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), और सीआरपीएफ (CRPF) जैसे विभिन्न सशस्त्र बलों में 25,487 पदों को भरा जाना है।
एडमिट कार्ड और सिटी स्लिप
आयोग की नई नीति के अनुसार, इस बार उम्मीदवारों को स्लॉट बुकिंग की सुविधा नहीं दी जाएगी। परीक्षा की पूरी प्रक्रिया अब पुराने तरीके से ही होगी:
एग्जाम सिटी स्लिप: परीक्षा शुरू होने से 8 से 10 दिन पहले उम्मीदवारों को उनके परीक्षा शहर और शिफ्ट की जानकारी दी जाएगी।
एडमिट कार्ड: आधिकारिक एडमिट कार्ड उम्मीदवार की परीक्षा तिथि से मात्र 2 से 3 दिन पहले जारी किए जाएंगे।
परीक्षा का पैटर्न
उम्मीदवारों को अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए क्योंकि कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) किसी भी समय आयोजित हो सकती है। परीक्षा का पैटर्न इस प्रकार है:
कुल प्रश्न: 80 (प्रत्येक खंड से 20 प्रश्न)
कुल अंक: 160 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक)
समय: 60 मिनट
नेगेटिव मार्किंग: प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे।
चयन प्रक्रिया के चरण
कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT): पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण।
शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और मानक परीक्षण (PST): लिखित परीक्षा पास करने वालों की दौड़ और शारीरिक माप होगी।
मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: अंतिम चयन से पहले स्वास्थ्य और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन।
कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?
- एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Admit Card' टैब पर क्लिक करें।
3. अपने संबंधित क्षेत्र (Region) की वेबसाइट चुनें।
4. 'SSC GD Constable 2026 Admit Card' लिंक पर क्लिक करें।
5. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर सबमिट करें।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें।
