एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 फाइनल आंसर-की जारी, ssc.gov.in पर डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2026 की फाइनल आंसर-की , प्रश्नपत्र, रिस्पॉन्स शीट और मार्क्स जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी 17 नवंबर तक पोर्टल पर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं।
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से जीडी कांस्टेबल परीक्षा में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है। आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF), सचिवालय सुरक्षा बल (SSF) में कांस्टेबल (जीडी) और असम राइफल्स में राइफलमैन (जीडी) भर्ती परीक्षा 2026 की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है।
इसके साथ ही आयोग ने 3 नवंबर 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर फाइनल आंसर-की के साथ उम्मीदवारों के प्रश्नपत्र, रिस्पॉन्स शीट और मार्क्स भी अपलोड कर दिए हैं। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं।
फाइनल आंसर-की लिंक-
https://sscexams.cbexams.com/Gd2026sdsFinalkeysLandingpage/loginnew.aspx
17 नवंबर तक एक्टिव रहेगा डाउनलोड लिंक
एसएससी ने इससे पहले 12 अक्टूबर 2026 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) का रिजल्ट घोषित किया था। रिजल्ट आने के बाद अभ्यर्थियों को अपने फाइनल मार्क्स और रिस्पॉन्स शीट देखने का इंतजार था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि फाइनल आंसर-की, प्रश्नपत्र, रिस्पॉन्स शीट और मार्क्स का यह लिंक 3 नवंबर 2026 को शाम 5 बजे से लेकर 17 नवंबर 2026 को शाम 5 बजे तक ही एक्टिव रहेगा। तय समय सीमा समाप्त होने के बाद यह सुविधा बंद कर दी जाएगी और किसी भी अभ्यर्थी को अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लें।
कैसे चेक करें अपने मार्क्स और रिस्पॉन्स शीट?
परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपने व्यक्तिगत स्कोर और फाइनल आंसर-की को देखने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- सबसे पहले कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिए गए लॉगिन सेक्शन में अपना रजिस्टर्ड रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।
3. लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर ओपन "SSC GD Constable Final Answer Key & Marks 2026" के लिंक पर क्लिक करें।
4. आपकी रिस्पॉन्स शीट, फाइनल आंसर-की और आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
5. अपने मार्क्स चेक करें और भविष्य के लिए फाइनल आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह
कर्मचारी चयन आयोग ने अपने नोटिस में साफ तौर पर कहा है कि अंतिम समय की तकनीकी अड़चनों या सर्वर पर भारी लोड से बचने के लिए अभ्यर्थी 17 नवंबर की शाम 5 बजे का इंतजार न करें। अभ्यर्थी समय रहते अपने प्रश्नपत्र और रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकाल लें, क्योंकि निर्धारित तिथि के बाद आधिकारिक वेबसाइट से यह लिंक हटा दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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