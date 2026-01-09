SSC GD 2026: फॉर्म सुधार का मौका फिर खुला, तारीख बदली, उम्मीदवारों को बड़ी राहत

संक्षेप: ssc gd constable 2026: एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने राहत भरी खबर दी है। आवेदन में सुधार का मौका एक बार फिर नई तारीखों के साथ दिया गया है।

ssc gd constable 2026: सरकारी वर्दी पहनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए जनवरी की शुरुआत राहत और उम्मीद लेकर आई है। कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल (जीडी) भर्ती 2026 से जुड़ा एक अहम फैसला लेते हुए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सुधार की विंडो को दोबारा खोलने का ऐलान किया है। यह मौका उन उम्मीदवारों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, जिनसे आवेदन के दौरान कोई छोटी-बड़ी गलती रह गई थी। आयोग का यह कदम सीधे तौर पर अभ्यर्थियों की सुविधा और पारदर्शिता से जुड़ा माना जा रहा है।

ssc gd 2026: फॉर्म करेक्शन विंडो की नई तारीखें कर्मचारी चयन आयोग ने अपने ताजा नोटिस में साफ किया है कि कांस्टेबल (जीडी) - केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs), एसएसएफ और असम राइफल्स में राइफलमैन (जीडी) परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन सुधार विंडो की तारीखों को दोबारा तय किया गया है । अब यह विंडो 10 जनवरी 2026 से 13 जनवरी 2026 (रात 11 बजे तक) खुली रहेगी। इस दौरान अभ्यर्थी अपने आवेदन फॉर्म में जरूरी संशोधन कर सकेंगे और निर्धारित सुधार शुल्क का ऑनलाइन भुगतान भी कर पाएंगे।

ssc gd constable 2026: किन उम्मीदवारों के लिए अहम है यह मौका हर साल जीडी भर्ती में लाखों आवेदन आते हैं और कई बार उम्मीदवारों से नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, फोटो, हस्ताक्षर या अन्य विवरण में गलती हो जाती है। ऐसी स्थिति में फॉर्म करेक्शन विंडो आखिरी सहारा होती है। आयोग द्वारा तारीखों को दोबारा निर्धारित करने से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जो किसी कारणवश पहले सुधार नहीं कर पाए थे या जिन्हें अतिरिक्त समय की जरूरत थी।

ssc gd constable 2026: क्या-क्या बदला जा सकता है आवेदन में हालांकि आयोग ने अपने नोटिस में विस्तार से यह नहीं बताया है कि किन-किन कॉलम में बदलाव की अनुमति होगी, लेकिन आम तौर पर जीडी भर्ती में सीमित जानकारियों में ही सुधार की सुविधा दी जाती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लॉगिन के बाद उपलब्ध विकल्पों को ध्यान से देखें और केवल उन्हीं जानकारियों में बदलाव करें, जिनकी अनुमति दी गई हो।

ssc gd constable 2026: बाकी शर्तें रहेंगी पहले जैसी आयोग ने यह भी साफ किया है कि SSC GD 2026 भर्ती से जुड़ी बाकी सभी शर्तें और नियम पहले जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ही लागू रहेंगे । यानी परीक्षा पैटर्न, पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया और अन्य दिशा-निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केवल आवेदन सुधार से जुड़ी समय-सीमा में संशोधन किया गया है।

ssc gd constable 2026: उम्मीदवारों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए फॉर्म करेक्शन के दौरान जल्दबाजी से बचना बेहद जरूरी है।