SSC GD कॉन्स्टेबल फिजिकल टेस्ट 2025 शुरू! 24 मिनट में लगानी है 5 KM की दौड़, इन नियमों पर भी देना होगा ध्यान

SSC GD Constable 2025: देश की प्रमुख सुरक्षा बलों में पदों पर भर्ती का अहम चरण शुरू हो गया है। लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार अब अपनी शारीरिक क्षमता साबित करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 03:24 PM
SSC GD Constable 2025: सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं का इंतजार अब अगले पड़ाव पर पहुंच गया है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण, शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षा (PST), का आगाज कर दिया है। देश की प्रतिष्ठित सुरक्षा बलों जैसे BSF, CISF, CRPF, और ITBP में शामिल होने के लिए, लिखित परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवार अब मैदान पर पसीना बहाकर अपनी फिटनेस और काबिलियत साबित करेंगे। यह परीक्षा उनकी अभ्यर्थियों को कई चरणों में परखेगी।

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित जीडी कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट 2025 की प्रक्रिया 20 अगस्त से शुरू होकर 12 सितंबर, 2025 तक चलेगी। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में सफलता हासिल की है, उनके लिए PET/PST के एडमिट कार्ड संबंधित CAPF और SSC के क्षेत्रीय केंद्रों की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर अपना एडमिट कार्ड, एक वैध फोटो पहचान पत्र और सत्यापन के लिए सभी मूल दस्तावेज साथ ले जाना अनिवार्य है।

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के मानक

इस परीक्षा में उम्मीदवारों की दौड़ने की क्षमता को परखा जाएगा। लद्दाख क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए नियमों में कुछ छूट दी गई है।

  • पुरुष उम्मीदवार: सामान्य क्षेत्रों के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। वहीं, लद्दाख क्षेत्र के उम्मीदवारों को 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा।
  • महिला उम्मीदवार: सामान्य क्षेत्रों की महिला उम्मीदवारों को 8 मिनट 30 सेकंड में 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। जबकि लद्दाख क्षेत्र की महिलाओं के लिए यह मानक 5 मिनट में 800 मीटर है।

शारीरिक मानक परीक्षा (PST) के नियम

दौड़ में सफल होने के बाद उम्मीदवारों को शारीरिक मानकों पर खरा उतरना होगा।

  • लंबाई: पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 170 सेमी और महिला उम्मीदवारों के लिए 157 सेमी निर्धारित है। आरक्षित श्रेणियों और पहाड़ी/आदिवासी क्षेत्रों के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार छूट मिलेगी।
  • सीना (केवल पुरुष): पुरुष उम्मीदवारों का सीना बिना फुलाए 80 सेमी और फुलाने पर कम से कम 5 सेमी के विस्तार के साथ 85 सेमी होना चाहिए।
  • वजन: उम्मीदवार का वजन मेडिकल मानकों के अनुसार उनकी लंबाई और उम्र के अनुपात में होना चाहिए।

आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी उम्मीदवार PET या PST में असफल होता है, उसे भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, सभी उम्मीदवार पूरी तैयारी और आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें।

