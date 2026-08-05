SSC GD : जीडी कांस्टेबल परीक्षा में अचानक री-स्टार्ट हुआ कंप्यूटर, और फिर स्क्रीन मिररिंग और रिमोट एक्सेस, बड़ा खुलासा
मामला 21 मई 2026 को टाटीसिलवे स्थित परीक्षा केंद्र में आयोजित एसएससी (जीडी) परीक्षा से जुड़ा है। परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी का कंप्यूटर अचानक री-स्टार्ट हुआ था।
एसएससी कांस्टेबल (जीडी) परीक्षा-2026 में हुई कथित गड़बड़ी और रिमोट एक्सेस से परीक्षा कराने के मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में परीक्षा केंद्र ‘जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी’ के सेंटर सुपरिंटेंडेंट विकास कुमार, आईटी कर्मी मुन्ना राज, वीक्षक संजीत कुमार और अभ्यर्थी मृत्युंजय यादव को नामजद किया गया है।
जांच के दौरान चारों की भूमिका सामने आने के बाद सभी को आरोपी बनाया गया। इनमें विकास कुमार पर दलाल के माध्यम से पैसे लेकर परीक्षा में मदद की व्यवस्था करने, संजीत कुमार पर सिस्टम री-स्टार्ट करने तथा आईटी कर्मी मुन्ना राज पर तकनीकी प्रक्रिया में सहयोग देने का आरोप है। चार्जशीट बीएनएस की धारा 112(2) तथा लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 की धारा 10(1), 10(3), 11(1) एवं 11(2) के तहत दाखिल की गई है। दाखिल चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान ले लिया है। मामले में पुलिस पेपर आपूर्ति के लिए 5 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है।
स्क्रीन मिररिंग और रिमोट एक्सेस का मामला
मामला 21 मई 2026 को टाटीसिलवे स्थित परीक्षा केंद्र में आयोजित एसएससी (जीडी) परीक्षा से जुड़ा है। परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी का कंप्यूटर अचानक री-स्टार्ट हुआ था। जांच में खुलासा हुआ कि स्क्रीन मिररिंग और रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर के जरिए बाहर से पेपर हल कराने की कोशिश की गई थी। अनुचित लाभ दिलाने का प्रयास किया गया। धांधली को लेकर टाटीसिल्वे थाना कांड संख्या 58/2026 के तहत आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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विजन
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