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SSC GD : जीडी कांस्टेबल परीक्षा में अचानक री-स्टार्ट हुआ कंप्यूटर, और फिर स्क्रीन मिररिंग और रिमोट एक्सेस, बड़ा खुलासा

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, निशि कान्त, रांची
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मामला 21 मई 2026 को टाटीसिलवे स्थित परीक्षा केंद्र में आयोजित एसएससी (जीडी) परीक्षा से जुड़ा है। परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी का कंप्यूटर अचानक री-स्टार्ट हुआ था।

SSC GD : जीडी कांस्टेबल परीक्षा में अचानक री-स्टार्ट हुआ कंप्यूटर, और फिर स्क्रीन मिररिंग और रिमोट एक्सेस, बड़ा खुलासा
एसएससी

एसएससी कांस्टेबल (जीडी) परीक्षा-2026 में हुई कथित गड़बड़ी और रिमोट एक्सेस से परीक्षा कराने के मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में परीक्षा केंद्र ‘जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी’ के सेंटर सुपरिंटेंडेंट विकास कुमार, आईटी कर्मी मुन्ना राज, वीक्षक संजीत कुमार और अभ्यर्थी मृत्युंजय यादव को नामजद किया गया है।

जांच के दौरान चारों की भूमिका सामने आने के बाद सभी को आरोपी बनाया गया। इनमें विकास कुमार पर दलाल के माध्यम से पैसे लेकर परीक्षा में मदद की व्यवस्था करने, संजीत कुमार पर सिस्टम री-स्टार्ट करने तथा आईटी कर्मी मुन्ना राज पर तकनीकी प्रक्रिया में सहयोग देने का आरोप है। चार्जशीट बीएनएस की धारा 112(2) तथा लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 की धारा 10(1), 10(3), 11(1) एवं 11(2) के तहत दाखिल की गई है। दाखिल चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान ले लिया है। मामले में पुलिस पेपर आपूर्ति के लिए 5 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है।

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स्क्रीन मिररिंग और रिमोट एक्सेस का मामला

मामला 21 मई 2026 को टाटीसिलवे स्थित परीक्षा केंद्र में आयोजित एसएससी (जीडी) परीक्षा से जुड़ा है। परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी का कंप्यूटर अचानक री-स्टार्ट हुआ था। जांच में खुलासा हुआ कि स्क्रीन मिररिंग और रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर के जरिए बाहर से पेपर हल कराने की कोशिश की गई थी। अनुचित लाभ दिलाने का प्रयास किया गया। धांधली को लेकर टाटीसिल्वे थाना कांड संख्या 58/2026 के तहत आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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