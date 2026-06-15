SSC GD Answer Key 2026: इंतजार की घड़ियां खत्म, SSC ने जारी की आंसर की, यहां देखें पूरी डिटेल

SSC GD Answer Key 2026: इंतजार की घड़ियां खत्म, SSC ने जारी की आंसर की, यहां देखें पूरी डिटेल
SSC ने 15 जून 2026 को SSC GD कॉन्स्टेबल परीक्षा की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी की है, जिसे उम्मीदवार ssc.gov.in पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं।
जिन अभ्यर्थियों ने SSC GD कॉन्स्टेबल की परीक्षा में अपना दमखम दिखाया था उनके लिए अहम खबर है। जी हां SSC GD 2026 की प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट आधिकारिक वेबसाइट पर रिलीज कर दी गई है। अब आप घर बैठे अपने अंकों का एकदम सटीक अंदाजा लगा सकते हैं और यह जान सकते हैं कि आपकी मेहनत किस मुकाम तक पहुंची है। आपको याद ही होगा कि SSC GD का कंप्यूटर आधारित इम्तिहान (CBT) 27 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 30 मई 2026 तक पूरे देश के अलग-अलग सेंटर्स पर चला था। परीक्षा खत्म होने के बाद से ही हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर 'आंसर की कब आएगी?' तो अब वो सस्पेंस पूरी तरह खत्म हो चुका है। कर्मचारी चयन आयोग ने ssc.gov.in पर प्रोविजनल आंसर की का लिंक एक्टिव कर दिया है। इसके साथ ही आपकी रिस्पॉन्स शीट भी आ गई है, जिसका सीधा मतलब ये है कि आपने परीक्षा हॉल में कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी जवाब टिक किए थे, वो अब बिल्कुल शीशे की तरह आपके सामने हैं। आप आयोग के सही जवाबों से अपने जवाबों का मिलान कर सकते हैं।
कैसे डाउनलोड करें अपनी आंसर की?
अक्सर ऐसा होता है कि लिंक आने के बाद हेवी ट्रैफिक की वजह से साइट क्रैश कर जाती है या फिर बहुत से कैंडिडेट्स को समझ नहीं आता कि वो अपनी आंसर की कैसे चेक करें। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करें:
1. सबसे पहले आपको अपने इंटरनेट ब्राउजर पर SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in खोलनी होगी।
2. जैसे ही होमपेज खुलेगा, वहां आपको 'Answer Key' का एक अलग सेक्शन या टैब नजर आएगा।
3. वहां पर आपको "Constable (GD) in CAPFs, SSF, and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2026" से जुड़ा एक नोटिफिकेशन मिलेगा। बेझिझक उस लिंक पर क्लिक कर दें।
4. अब आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा। यहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर (या रोल नंबर) और अपना पासवर्ड दर्ज करना होगा।
5. लॉगिन करते ही आपकी स्क्रीन पर आपकी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट खुलकर सामने आ जाएगी।
6. इसे तसल्ली से चेक करें और फ्यूचर के लिए इसकी PDF फाइल डाउनलोड करके अपने फोन या कंप्यूटर में सेव जरूर कर लें।
आंसर की में क्या-क्या चेक करना है
जब आप पीडीएफ खोलेंगे, तो उसमें आपको कई सारी जरूरी चीजें दिखेंगी। आपका नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट का टाइम और सेंटर का नाम वहां दर्ज होगा। इसके साथ ही कलर कोडिंग भी होगी जिससे चीजें समझना आसान हो जाता है। हरे रंग का मतलब है कि आपने बिल्कुल सही जवाब चुना है। लाल रंग का मतलब है कि आपका जवाब गलत हो गया है। पीला रंग उस सवाल का सही ऑप्शन बताएगा और ग्रे रंग उन सवालों के लिए होगा जिन्हें आपने छोड़ दिया था। अब बारी आती है नंबर जोड़ने की। SSC का मार्किंग सिस्टम बहुत ही सीधा और साफ है। हर सही जवाब के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन, ध्यान रहे कि इसमें निगेटिव मार्किंग का भी पेंच है। अगर आपने कोई जवाब गलत दिया है, तो हर गलत जवाब पर 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। अगर आपने कोई सवाल अटेम्प्ट ही नहीं किया है, तो उसका न कोई नंबर मिलेगा और न ही कटेगा। बस, आप अपने कुल सही जवाबों को 2 से गुणा करें और उसमें से गलत जवाबों के 0.25 मार्क्स घटा दें, आपका फाइनल स्कोर आपके सामने होगा।
अगर SSC का जवाब गलत लगे तो क्या करें?
कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी सवाल का जवाब सौ फीसदी सही देकर आते हैं, लेकिन आयोग की आंसर की में उसे गलत बता दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आपको मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। SSC ने आपको इस पर आपत्ति जताने का पूरा मौका दिया है। 15 जून से लेकर 20 जून 2026 की शाम 6 बजे तक ऑब्जेक्शन विंडो खुली रहेगी। अगर आपको लगता है कि किसी सवाल का जवाब आंसर की में गलत दिया गया है, तो आप वेबसाइट पर जाकर उस सवाल को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए आपको हर एक सवाल के हिसाब से 50 रुपये की फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। साथ ही आपको अपने दावे को सही साबित करने के लिए कोई वैलिड सबूत या रेफरेंस डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। 20 जून की शाम 6 बजे के बाद किसी भी तरह की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी, इसलिए जो भी करना है, समय रहते निपटा लें।
पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी हैं?
नंबर जोड़ने के साथ-साथ यह जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए। SSC ने मिनिमम पासिंग मार्क्स पहले ही तय कर दिए हैं। कुल 160 नंबरों का पेपर था। इसमें से अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आपको कम से कम 30% यानी 48 नंबर लाने ही होंगे। अगर आप OBC या EWS वर्ग के हैं, तो आपको 25% (40 नंबर) का स्कोर छूना होगा। वहीं, SC, ST और एक्स-सर्विसमैन उम्मीदवारों के लिए ये कटऑफ 20% यानी 32 नंबर तय की गई है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव