SSC एग्जाम कैलेंडर जारी, CGL Tier-2 से लेकर GD कांस्टेबल तक; जनवरी-फरवरी में होंगी बड़ी परीक्षाएं

संक्षेप:

SSC ने CGL Tier-II, MTS, हवलदार और GD कांस्टेबल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया। जनवरी-फरवरी 2026 में परीक्षाएं होंगी। 

Jan 02, 2026 09:08 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
ssc exam schedule 2026 : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए नया साल बड़ी खबर लेकर आया है। स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने एक साथ कई अहम भर्तियों का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। जनवरी और फरवरी 2026 में होने वाली इन परीक्षाओं से अभ्यर्थियों की तैयारी की दिशा अब पूरी तरह साफ हो गई है। CGL टियर-II, MTS, हवलदार और GD कांस्टेबल जैसी परीक्षाओं की तारीखों का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, जो अब खत्म हो चुका है।

ssc exam schedule 2026 : SSC ने जारी किया आधिकारिक परीक्षा शेड्यूल

स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने 2 जनवरी को विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का विस्तृत शेड्यूल जारी किया है। इसमें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षा 2025 – Tier II, मल्टी-टास्किंग स्टाफ (नॉन-टेक्निकल) और हवलदार, CAPFs और SSF में GD कांस्टेबल, और असम राइफल्स में राइफलमैन (GD) परीक्षा शामिल हैं।

ssc exam schedule 2026 : 18 जनवरी से शुरू होगा CGL Tier-II Exam

SSC CGL 2025 Tier-II परीक्षा की शुरुआत 18 जनवरी 2026 से होगी। पहले दिन Paper-I के तहत Section-IV (Skill Test – DEST) आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और टाइपिंग दक्षता को परखेगी।

ssc exam schedule 2026 : 19 जनवरी को होंगे मुख्य पेपर और सांख्यिकी

CGL Tier-II का दूसरा दिन यानी 19 जनवरी 2026 बेहद अहम रहेगा। इस दिन Paper-I के तीन सेक्शन आवंटित होंगे। इसमें गणितीय क्षमता, तर्क और सामान्य बुद्धि, अंग्रेजी भाषा, सामान्य जागरूकता और कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा शामिल हैं। इसी दिन पेपर-II (Statistics) की परीक्षा भी आयोजित की जाएगी।

ssc exam schedule 2026 : MTS और हवलदार परीक्षा फरवरी में होगी शुरू

SSC के अनुसार एमटीएस (Non-Technical) और हवलदार (CBIC & CBN) परीक्षा 2025 की शुरुआत 4 फरवरी 2026 से की जाएगी। इस परीक्षा के लिए आवेदकों को 15 जनवरी 2026 से सेल्फ-स्लॉटिंग की सुविधा दी जाएगी, ताकि वे अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा स्लॉट चुन सकें।

ssc exam schedule 2026 : जीडी कांस्टेबल परीक्षा की तारीख भी तय

सीआरपीएफ और एसएसएफ में कांस्टेबल (जीडी) तथा असम राइफल्स में राइफलमैन (जीडी) परीक्षा 2026 की परीक्षा 23 फरवरी 2026 से शुरू होने की संभावना है। हालांकि एसएससी ने इसे फिलहाल अस्थायी बताया है। इस परीक्षा के लिए सेल्फ-स्लॉटिंग की तारीख बाद में अलग से घोषित की जाएगी।

ssc exam schedule 2026 : दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एडमिट कार्ड जारी

इसी बीच एसएससी ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पुरुष और महिला परीक्षा 2025 के शेष आवेदकों के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं। आवेदक अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

ssc exam schedule 2026 : दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जरूरी सलाह

एसएससी ने आवेदकों को सलाह दी है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। परीक्षा से जुड़ी किसी भी अपडेट, सेल्फ-स्लॉटिंग, एडमिट कार्ड या शेड्यूल में बदलाव की सूचना वहीं जारी की जाएगी।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
