देने जा रहे SSC की परीक्षा? इन बातों का रखें ध्यान, आयोग ने दे डाली सख्त चेतावनी

एसएससी ने साफ कर दिया है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं में हेराफेरी बर्दाश्त नहीं होगी। नकल या फर्जीवाड़ा पकड़े जाने पर उम्मीदवारों पर सख्त कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई होगी।

SSC Exam News: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने अपनी आगामी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाओं (CBT) को लेकर उम्मीदवारों को सख्त चेतावनी दी है। आयोग ने कहा है कि किसी भी तरह की नकल, फर्जीवाड़ा या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर उम्मीदवारों के खिलाफ पब्लिक एग्ज़ामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 (PEA Act, 2024) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

SSC की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आयोग ने दोहराया कि उसकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाए जाने पर उम्मीदवार न केवल परीक्षा से बाहर होंगे, बल्कि लंबे समय तक डिबार (प्रतिबंधित) भी किए जा सकते हैं।

किन गड़बड़ियों पर रहेगी SSC की नजर एसएससी ने उन गड़बड़ियों की लिस्ट भी जारी की है जिन पर उसकी नजर रहेगी

परीक्षा नोड पर रिमोट कंट्रोल की कोशिश

रजिस्ट्रेशन या परीक्षा के दौरान इम्पर्सोनेशन (दूसरे के नाम पर परीक्षा देना)

परीक्षा हॉल में चिट पास करना या दूसरों से मदद लेना इन पर नजर रखने के लिए आयोग ने कई आधुनिक तकनीकी सिस्टम लगाए हैं, जिनमें आधार आधारित वेरिफिकेशन, फेशियल रिकग्निशन, सीसीटीवी सर्विलांस, एआई ड्रिवन एनालिटिक्स शामिल हैं।

नकल पकड़ी गई तो क्या होगा? एसएससी ने साफ किया कि अगर तकनीकी जांच के दौरान गड़बड़ी पकड़ में आती है तो परीक्षा को तुरंत रोका नहीं जाएगा, ताकि बाकी परीक्षार्थियों को परेशानी न हो। लेकिन, दोषी उम्मीदवार के नंबर रद्द कर दिए जाएंगे और उसे डिबार कर दिया जाएगा।

किन व्यवहारों से बचें उम्मीदवार एसएससी ने अपनी एडवाइजरी में उम्मीदवारों से कहा है कि वे परीक्षा के दौरान ऐसी कोई हरकत न करें, जो संदिग्ध लगे, जैसे: