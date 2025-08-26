SSC Exam : आंसर-की पर आपत्ति सही निकली, तो रिफंड होगी फीस, आयोग कर रहा विचार
कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने कहा है कि परीक्षा परिणामों को चुनौती देने वाले अभ्यर्थियों के लिए फीस सिस्टम की समीक्षा की जा रही है। एसएससी विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में अराजपत्रित पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। वर्तमान में चुनौती दिये गए प्रत्येक प्रश्न/उत्तर के लिए अभ्यर्थियों से 100 रुपये का शुल्क लिया जाता है। 22 अगस्त को जारी एक नोटिस में कहा गया है, ‘आयोग किसी भी प्रश्न/उत्तर को चुनौती देने पर फीस रिफंड व्यवस्था को लागू कर रहा है। इसके तहत अभ्यर्थियों द्वारा दी गई चुनौती सही पाये जाने पर उन्हें उनकी पूरी फीस की राशि वापस कर दी जाएगी।’’
हालांकि, एसएससी ने फीस रिफंड सिस्टम के काम करना शुरू करने तक चुनौती दिये गए प्रत्येक प्रश्न/उत्तर के लिए 50 रुपये का शुल्क भुगतान तय करने का निर्णय लिया है। आयोग ने कहा, ‘यह सूचित किया जाता है कि किसी भी संभावित उत्तर में प्रश्न/उत्तर को चुनौती देने के लिए शुल्क व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है।’
एसएससी केंद्र सरकार की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसियों में से एक है, जो मुख्य रूप से विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में अराजपत्रित पदों के लिए चयन प्रक्रिया को पूरा करता है।
तकनीकी और संचालन संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा रहा : एसएससी
सरकारी नौकरियों के लिए कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा के आयोजन में अनियमितताओं को लेकर उठे विवाद के बीच एसएससी अध्यक्ष एस गोपालकृष्णन ने सोमवार को कहा कि सभी तकनीकी और संचालन संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। गोपालकृष्णन ने कहा कि आयोग द्वारा लागू की गई नई प्रणाली का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। आगामी संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा से ऐसी बाधाओं का समाधान होने की उम्मीद है। यह बयान राष्ट्रीय राजधानी और देश के कुछ अन्य हिस्सों में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों और कोचिंग संस्थानों द्वारा चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच आया है।
इन संस्थानों ने 24 जुलाई से दो अगस्त तक आयोजित परीक्षा के दौरान तकनीकी और संचालन संबंधी गड़बड़ियों का दावा किया है। गोपालकृष्णन ने बताया कि हाल ही में आयोजित पहली चयन पदों की परीक्षा में लगभग 5.5 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। उन्होंने बताया कि 24 जुलाई को 194 में से दो स्थानों पर परीक्षा रद्द कर दी गई और फिर पुनर्निर्धारित की गई। कुछ उम्मीदवारों को दूर के परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाने के बारे में अध्यक्ष ने कहा कि पिछली परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी टीसीएस के पास कई केंद्र थे, जहां वे प्रति पाली अधिक सीटें प्रदान कर सकते थे। एसएससी प्रमुख ने कहा कि स्टेनोग्राफर परीक्षा के बाद से इस समस्या का समाधान कर दिया गया है। गोपालकृष्णन ने कोचिंग संस्थानों की आलोचना की और कहा कि उनका वास्तविक उम्मीदवारों के हितों या आयोग के कामकाज से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि वे अपने व्यवसाय को बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रश्नों के पुराने पैटर्न से हटने के कारण उनकी (कोचिंग सेंटरों की) सामग्री ज्यादा उपयोगी नहीं रही है। जुलाई 2025 से भर्ती परीक्षा आयोजित करने की शैली में बदलाव किया गया है। शुल्क व्यवस्था की हो रही समीक्षा एसएससी ने कहा है कि परीक्षा परिणामों को चुनौती देने वाले उम्मीदवारों के लिए शुल्क व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। वर्तमान में उम्मीदवारों से चुनौती दिए गए प्रत्येक प्रश्न/उत्तर के लिए 100 रुपये का शुल्क लिया जाता है। हालांकि, एसएससी ने वापसी व्यवस्था विकसित होने तक चुनौती दिए गए प्रत्येक प्रश्न/उत्तर के लिए 50 रुपये का शुल्क भुगतान तय करने का निर्णय लिया है।