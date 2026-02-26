Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

SSC Delhi Police Vacancy : झटका, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की 3 भर्तियों में वैकेंसी घटी, देखें ब्योरा

Feb 26, 2026 06:33 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

SSC Delhi Police Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पुरुष और महिला भर्ती 2025 के लिए 7565 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। पर बुधवार को जारी संशोधित रिक्तियों के अनुसार यह संख्या घटकर 7201रह गई है।

SSC Delhi Police Vacancy : झटका, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की 3 भर्तियों में वैकेंसी घटी, देखें ब्योरा

Delhi Police Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की तीन भर्तियों में पदों की संख्या घट गई है। कर्मचारी आयोग ने सितंबर में इन भर्तियों के लिए अधिसूचना जारी की थी। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पुरुष और महिला भर्ती 2025 के लिए 22 सितंबर को विज्ञापन जारी हुआ था। उस समय पुरुष के 5,069 और महिला के 2496 कुल 7565 पद की सूचना थी लेकिन बुधवार को जारी संशोधित रिक्तियों के अनुसार यह संख्या घटकर 7201 (पुरुष 4825 व महिला 2376) रह गई है।

इसी प्रकार दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर पुरुष के 737 पदों पर भर्ती के लिए 24 सितंबर 2025 से आवेदन मांगे गए थे। अब पदों की संख्या घटकर 660 रह गई है। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल (मिनिस्टीरियल) के 509 (341 पुरुष व 168 महिला) पदों पर 29 सितंबर को आवेदन मांगे थे। अब पदों की संख्या घटकर 456 (306 पुरुष व 150 महिला) रह गई है।

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के रिजल्ट का इंतजार

7201 पदों पर दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल भर्ती के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

अब लिखित परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है। इसके बाद फिजिकल टेस्ट आयोजित होगा।

फिजिकल टेस्ट के नियम

पुरुष - 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़, 14 फीट लंबी कूद, 3.9 फीट ऊंची कूद

महिला - 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़, 10 फीट लंबी कूद, 3 फीट ऊंची कूद

कांस्टेबल भर्ती के शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) के नियम

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई - 170 सेमी

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना - 81 सेमी, फुलाकर - 85 सेमी

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई - 157 सेमी

सेलेक्शन की फाइनल मेरिट लिखित परीक्षा (सीबीटी) में प्राप्तांकों से ही बनेगी। फिजिकल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग होगा।

लिखित परीक्षा में बराबर अंक आए तो टाइ ब्रेकर का इस आधार पर होगा फैसला

- सबसे पहले परीक्षा के पार्ट ए के मार्क्स देखे जाएंगे।

- फिर पार्ट बी के मार्क्स देखें जाएंगे।

- डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी । अधिक उम्र वाले को मेरिट में ऊपर रखा जाएगा।

- एल्फाबेट ऑर्डर देखा जाएगा।

ये भी पढ़ें:7 महीने में सीजीएल , MTS व GD कांस्टेबल समेत 9 भर्तियों के आवेदन लेगा एसएससी
ये भी पढ़ें:यूपी व बिहार में करीब आधे अभ्यर्थियों ने छोड़ी एमटीएस हवलदार भर्ती परीक्षा
ये भी पढ़ें:एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा स्थगित, स्लॉट बुकिंग पर लगा झटका

सैलरी

चयनितों को लेवल-3 (21700- 69100 रुपये) का वेतनमान मिलेगा।

एनसीसी वालों को एक्स्ट्रा मार्क्स

जिन अभ्यर्थियों के एनसीसी सी सर्टिफिकेट होगा, उन्हें 5 फीसदी मार्क्स, एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों को 3 फीसदी और एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों को दो फीसदी मार्क्स अतिरिक्त मिलेंगे।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
Delhi Police Delhi Police News Delhi Police Bharti अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Bihar Board Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।