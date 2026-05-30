SSC Delhi Police Result, Cut Off : दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल रिजल्ट घोषित, क्या रही कटऑफ
कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल (असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर/टेली-प्रिंटर ऑपरेटर) भर्ती परीक्षा-2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। 6543 अभ्यर्थियों को आगे के चरण के लिए बुलाया जाएगा।
कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल (असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर/टेली-प्रिंटर ऑपरेटर) भर्ती परीक्षा-2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) में सफल 6543 अभ्यर्थियों को अब शारीरिक दक्षता एवं माप परीक्षण (पीई एंड एमटी), दस्तावेज सत्यापन और ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
आयोग के अनुसार परीक्षा कई चरणों में होने के कारण अभ्यर्थियों के अंकों का सामान्यीकरण किया गया और उसी के आधार पर मेरिट सूची तैयार की गई। ओपन श्रेणी में 2033 महिला और 3376 पुरुष अभ्यर्थी अगले चरण के लिए चयनित हुए हैं। वहीं भूतपूर्व सैनिक वर्ग से 501 पुरुष उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। विभागीय कोटे में 213 महिला और 420 पुरुष अभ्यर्थी सफल हुए हैं।
क्या रही कटऑफ
पुरुष सामान्य वर्ग का कटऑफ 79.21 अंक रहा। ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 78.50, ओबीसी के लिए 77.42, एससी के लिए 70.95 और एसटी वर्ग के लिए 67.24 अंक निर्धारित किए गए। महिला सामान्य वर्ग का कटऑफ 70.57 अंक रहा।
आयोग ने बताया कि एनसीसी प्रमाणपत्र और आरआरयू डिग्री या डिप्लोमा धारकों को बोनस अंक अगले चरण में प्रमाणपत्र सत्यापन के बाद दिए जाएंगे। संदिग्ध गतिविधियों के चलते एक अभ्यर्थी का परिणाम रोका गया है, जबकि कथित कदाचार के आरोप में 60 उम्मीदवारों के परिणाम संसाधित नहीं किए गए। इसके अलावा आठ अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त कर उन्हें डिबार भी कर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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15 से अधिक सालों का अनुभव
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