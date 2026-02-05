दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल आंसर की ssc.gov.in पर जारी, आपत्ति की आखिरी तारीख तय
SSC ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार 7 फरवरी तक प्रति प्रश्न 50 रुपये देकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
ssc delhi police head constable answer key 2026 out: दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे हजारों उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट सामने आया है। स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने आखिरकार उस इंतज़ार पर विराम लगा दिया है, जिसका सभी अभ्यर्थी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जनवरी में हुई भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की अब जारी कर दी गई है, जिसके साथ उम्मीदवार अपने जवाबों का मिलान कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं।
कौन-सी परीक्षा की आंसर की जारी हुई
SSC ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल (टेंटेटिव) आंसर की जारी की है। यह परीक्षा देशभर के अलग-अलग केंद्रों पर 7 जनवरी से 12 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थी। आंसर की के साथ-साथ आयोग ने प्रश्नपत्र और उम्मीदवारों की व्यक्तिगत रिस्पॉन्स शीट भी उपलब्ध कराई है।
आंसर की कैसे देखें
परीक्षा में शामिल उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आंसर की देख सकते हैं। लॉगिन करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। लॉगिन के बाद प्रश्नपत्र, दिए गए उत्तर और उम्मीदवार द्वारा चुने गए जवाब साफ तौर पर देखे जा सकते हैं।
आपत्ति दर्ज करने की तारीख और समय
SSC ने आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए सीमित समय दिया है। उम्मीदवार 5 फरवरी 2026 को शाम 6 बजे से लेकर 7 फरवरी 2026 को शाम 6 बजे तक अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। इस तय समय के बाद किसी भी हालत में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
आपत्ति दर्ज करने की फीस कितनी है
हर उस प्रश्न या उत्तर पर, जिस पर उम्मीदवार आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं, उन्हें 50 रुपये प्रति प्रश्न शुल्क देना होगा। SSC ने साफ किया है कि 7 फरवरी शाम 6 बजे के बाद मिली किसी भी आपत्ति या किसी अन्य माध्यम से भेजी गई शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।
ध्यान देने वाली जरूरी बातें
SSC ने उम्मीदवारों को यह भी बताया है कि चैलेंज मॉड्यूल में प्रश्नों और विकल्पों का क्रम परीक्षा के समय से अलग हो सकता है। असल परीक्षा में अलग-अलग उम्मीदवारों के लिए प्रश्नों का क्रम अलग था, लेकिन चैलेंज मॉड्यूल में एक ही शिफ्ट के सभी उम्मीदवारों के लिए क्रम समान रहेगा। हालांकि, उम्मीदवार द्वारा परीक्षा में चुने गए उत्तर पूरी तरह सही तरीके से दिखाए जाएंगे।
रिस्पॉन्स शीट को लेकर चेतावनी
आयोग ने स्पष्ट किया है कि सेव किया गया प्रश्नपत्र और रिस्पॉन्स शीट केवल व्यक्तिगत उपयोग और स्वयं के विश्लेषण के लिए है। इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए उम्मीदवारों से एक अंडरटेकिंग भी ली जा रही है, जो चैलेंज मैनेजमेंट पोर्टल पर लॉगिन करते समय दिखाई देगी।
