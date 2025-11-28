SSC Delhi Police Exam dates : दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल समेत चारों भर्ती परीक्षाओं की तिथियां जारी, कुल 9364 वैकेंसी

संक्षेप: SSC Delhi Police Exam dates : दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर पुरुष भर्ती परीक्षा 16 दिसंबर और 17 दिसंबर 2025 को होगी। दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का आयोजन 18 दिसंबर से 6 जनवरी 2026 तक होगा।

SSC Delhi Police Exam dates : कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव व हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल समेत चारों भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी है। ये भर्ती परीक्षाएं दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 माह में आयोजित होंगी। चारों भर्तियों के तहत कुल 9364 वैकेंसी भरी जाएंगी। सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर पुरुष भर्ती परीक्षा 16 दिसंबर और 17 दिसंबर 2025 को होगी। इसके तहत कांस्टेबल ड्राइवर के 737 पदों पर भर्ती होगी। इसके बाद दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का आयोजन 18 दिसंबर से 6 जनवरी 2026 तक होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के तहत 7565 वैकेंसी भरी जाएगी।

इसके बाद हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल भर्ती परीक्षा का आयोजन 7 से 12 जनवरी तक और हेड कांस्टेबल (असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर/ टेली प्रिंटर ऑपरेटर) भर्ती परीक्षा 15 जनवरी से 22 जनवरी 2026 तक होगी। हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल के 509 पद और हेड कांस्टेबल (AWO/TPO) भर्ती में 553 पद भरे जाएंगे।

शेड्यूल एग्जाम का नाम एग्जाम का शेड्यूल 1. कांस्टेबल (ड्राइवर)-पुरुष दिल्ली पुलिस एग्जाम, 2025 में। 16 और 17 दिसंबर, 2025।

2. कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पुरुष और महिला दिल्ली पुलिस एग्जाम, 2025 में। 18 दिसंबर, 2025 से 6 जनवरी, 2026 3. हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) दिल्ली पुलिस एग्जाम, 2025 में 07 से 12 जनवरी, 2026

4. हेड कांस्टेबल (असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर(AWO)/टेली-प्रिंटर ऑपरेटर (TPO) दिल्ली पुलिस एग्जाम, 2025 में 15 से 22 जनवरी, 2026

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव भर्ती परीक्षा पैटर्न कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में एक-एक अंक के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान, 25 रीजनिंग, 15 न्यूमेरिकल एबिलिटी और दस प्रश्न कम्प्यूटर से जुड़े होंगे। प्रत्येग गलत उत्तर के लिए चौथाई अंक कटेगा। सेलेक्शन की फाइनल मेरिट लिखित परीक्षा (सीबीटी) में प्राप्तांकों से ही बनेगी। फिजिकल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग होगा।

फिजिकल टेस्ट के नियम पुरुष - 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़, 14 फीट लंबी कूद, 3.9 फीट ऊंची कूद