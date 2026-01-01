Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़SSC Delhi Police Driver Answer Key 2025 Released: Challenge Window Open at ssc.gov.in, Download PDF Now
Delhi Police Driver Answer Key 2025: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर आंसर-की 2025 जारी, 3 जनवरी तक दर्ज करें आपत्ति

Delhi Police Driver Answer Key 2025: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर आंसर-की 2025 जारी, 3 जनवरी तक दर्ज करें आपत्ति

संक्षेप:

Delhi Police Driver Answer Key 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2025 की आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 3 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।

Jan 01, 2026 09:25 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Delhi Police Driver Answer Key 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2025 की आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। वे सभी अभ्यर्थी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आंसर-की की सहायता से अपना अनुमानित स्कोर चेक कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

3 जनवरी तक दर्ज कराएं अपनी आपत्ति

आयोग ने आंसर-की के साथ-साथ 'ऑब्जेक्शन विंडो' भी खोल दी है। यदि किसी अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी किसी प्रश्न के उत्तर पर संदेह है या वह उसे गलत मानता है, तो वह ऑनलाइन माध्यम से अपनी चुनौती पेश कर सकता है।

अंतिम तिथि: आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 3 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।

शुल्क: प्रत्येक प्रश्न या उत्तर को चुनौती देने के लिए अभ्यर्थी को 50 रुपये का भुगतान करना होगा।

समय सीमा: 3 जनवरी के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी चुनौती पर आयोग विचार नहीं करेगा।

कैसे डाउनलोड करें आंसर की और रिस्पॉन्स शीट?

1. सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Answer Key' के विकल्प पर क्लिक करें।

3. "Constable (Driver)-Male in the Delhi Police Examination, 2025: Uploading of Tentative Answer Keys along with Question Paper cum Response Sheet" वाले लिंक को चुनें।

4. अब अपना रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉग-इन करें।

5. आपके सामने आपकी रिस्पॉन्स शीट और आंसर की दिखाई देगी। भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट जरूर ले लें।

परीक्षा और चयन प्रक्रिया

यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की गई थी। इसमें कुल 160 अंकों के 80 प्रश्न पूछे गए थे, जिसके लिए उम्मीदवारों को 60 मिनट का समय दिया गया था।

नेगेटिव मार्किंग: परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंकों की कटौती का प्रावधान है।

अगला चरण: जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद मेडिकल जांच और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि आंसर-की पर प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद ही फाइनल आंसर की और परिणाम घोषित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अपडेट के लिए रेगुलर रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
SSC Delhi Police Constable Ssc Answer Key
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।