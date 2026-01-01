Delhi Police Driver Answer Key 2025: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर आंसर-की 2025 जारी, 3 जनवरी तक दर्ज करें आपत्ति

संक्षेप: Delhi Police Driver Answer Key 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2025 की आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 3 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।

Delhi Police Driver Answer Key 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2025 की आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। वे सभी अभ्यर्थी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आंसर-की की सहायता से अपना अनुमानित स्कोर चेक कर सकते हैं।

3 जनवरी तक दर्ज कराएं अपनी आपत्ति आयोग ने आंसर-की के साथ-साथ 'ऑब्जेक्शन विंडो' भी खोल दी है। यदि किसी अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी किसी प्रश्न के उत्तर पर संदेह है या वह उसे गलत मानता है, तो वह ऑनलाइन माध्यम से अपनी चुनौती पेश कर सकता है।

अंतिम तिथि: आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 3 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।

शुल्क: प्रत्येक प्रश्न या उत्तर को चुनौती देने के लिए अभ्यर्थी को 50 रुपये का भुगतान करना होगा।

समय सीमा: 3 जनवरी के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी चुनौती पर आयोग विचार नहीं करेगा।

कैसे डाउनलोड करें आंसर की और रिस्पॉन्स शीट? 1. सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Answer Key' के विकल्प पर क्लिक करें।

3. "Constable (Driver)-Male in the Delhi Police Examination, 2025: Uploading of Tentative Answer Keys along with Question Paper cum Response Sheet" वाले लिंक को चुनें।

4. अब अपना रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉग-इन करें।

5. आपके सामने आपकी रिस्पॉन्स शीट और आंसर की दिखाई देगी। भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट जरूर ले लें।

परीक्षा और चयन प्रक्रिया यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की गई थी। इसमें कुल 160 अंकों के 80 प्रश्न पूछे गए थे, जिसके लिए उम्मीदवारों को 60 मिनट का समय दिया गया था।

नेगेटिव मार्किंग: परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंकों की कटौती का प्रावधान है।

अगला चरण: जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद मेडिकल जांच और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा।