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SSC Delhi Police Constable Result Link: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट ssc.gov.in पर जारी, मेरिट लिस्ट लिंक

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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SSC Delhi Police Constable Result 2026 link: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार ssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट, स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC Delhi Police Constable Result Link: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट ssc.gov.in पर जारी, मेरिट लिस्ट लिंक

SSC Delhi Police Constable Result 2026 Download Link: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) भर्ती परीक्षा 2026 के कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले देश भर के लाखों उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट, स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट एक आधिकारिक पीडीएफ (PDF) फाइल के रूप में जारी की है।

7 हजार से ज्यादा पदों के लिए था मुकाबला, 27 लाख से अधिक थे दावेदार

दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित हुई यह परीक्षा देश की सबसे भर्ती परीक्षाओं में से एक रही है। 7565 पदों को भरने के लिए करीब 27 लाख से अधिक आवेदकों ने अपनी दावेदारी पेश की थी। इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के होने के कारण मुकाबला बेहद कड़ा था। यह कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT) देश भर के विभिन्न केंद्रों पर 18 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 6 जनवरी 2026 तक कई पालियों में आयोजित की गई थी। परीक्षा कई पारियों में होने के कारण उम्मीदवारों के अंकों को 'नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला' के आधार पर तैयार किया गया है, ताकि सभी शिफ्ट्स के छात्रों के साथ पूरा न्याय हो सके।

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लिखित परीक्षा पास करने के बाद अगला कदम क्या है?

जो छात्र इस कंप्यूटर आधारित परीक्षा की कट-ऑफ को पार करने में सफल रहे हैं और जिनका रोल नंबर आधिकारिक पीडीएफ में शामिल है, उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण पार कर लिया है। लेकिन छात्रों को यह ध्यान रखना होगा कि यह केवल एक शुरुआती शॉर्टलिस्ट है। दिल्ली पुलिस में अंतिम रूप से चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को अभी विभिन्न चरणों से गुजरना होगा।

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शॉर्टलिस्ट किए गए सभी पुरुष और महिला उम्मीदवारों को अब PMT/PST के लिए बुलाया जाएगा, जहां उनकी दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और शारीरिक मापदंडों की जांच होगी। फिजिकल टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों के शैक्षणिक और श्रेणी प्रमाण पत्रों की बारीकी से जांच की जाएगी। सबसे अंतिम चरण में उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें पूरी तरह फिट पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को ही ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा।

SSC Delhi Police Constable Result 2026 Download Link

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एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट कैसे चेक करें?

परीक्षा में शामिल छात्र नीचे दिए गए बेहद आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

  1. सबसे पहले कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर दिए गए "Results" वाले टैब पर क्लिक करें।
  3. यहां आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) परीक्षा 2026 के रिजल्ट का सीधा लिंक दिखाई देगा।
  4. लिंक पर क्लिक करते ही सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर और नाम वाली एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी।
  5. इस लिस्ट में अपना रोल नंबर खोजने के लिए Ctrl + F दबाएं और अपना रोल नंबर या नाम टाइप करें। यदि आपका नाम लिस्ट में है, तो आप फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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