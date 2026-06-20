SSC Delhi Police Constable Cut off : दिल्ली पुलिस कांस्टेबल CBT कट ऑफ ने चौंकाया, जनरल व ओबीसी समान
SSC Delhi Police Constable Cut off : 66,076 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो कुल 7201 रिक्तियों का लगभग 9.18 गुना है। चयनितों में 43,841 पुरुष और 22,235 महिलाएं हैं। इस भर्ती परीक्षा में 27,25,888 ने आवेदन किया था।
SSC Delhi Police Constable Cut off : कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (एक्जीक्यूटिव) पुरुष एवं महिला भर्ती परीक्षा-2025 की सीबीटी परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने शारीरिक दक्षता एवं माप परीक्षण (पीई एवं एमटी) तथा दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के लिए योग्य अभ्यर्थियों की सूची घोषित कर दी है। यह परीक्षा 18 दिसंबर 2025 से छह जनवरी 2026 तक देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हुई थी। विभिन्न शिफ्टों में परीक्षा होने के कारण आयोग ने अभ्यर्थियों के अंकों का नॉर्मलाइजेशन कर परिणाम तैयार किया है। 66,076 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो कुल 7201 रिक्तियों का लगभग 9.18 गुना है। चयनितों में 43,841 पुरुष और 22,235 महिलाएं हैं। इस भर्ती परीक्षा में 27,25,888 ने आवेदन किया था।
कटऑफ ने चौंकाया
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा में कटऑफ ने चौंका दिया है। पुरुष वर्ग में सामान्य और ओबीसी की कटऑफ बराबर रही है। ईडब्ल्यूएस की कटऑफ थोड़ी नीचे रही है।
पुरुष उम्मीदवारों के लिए कटऑफ
यूआर (UR - सामान्य): 70.05
ओबीसी (OBC): 70.05
ईडब्ल्यूएस (EWS): 68.54
एससी (SC): 62.83
एसटी (ST): 60.08
महिला उम्मीदवारों के लिए कटऑफ
यूआर (UR - सामान्य): 63.52
ओबीसी (OBC): 63.05
ईडब्ल्यूएस (EWS): 61.55
एससी (SC): 54.60
एसटी (ST): 49.06
फिजिकल टेस्ट के नियम
पुरुष - 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़, 14 फीट लंबी कूद, 3.9 फीट ऊंची कूद
महिला - 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़, 10 फीट लंबी कूद, 3 फीट ऊंची कूद
कांस्टेबल भर्ती के शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) के नियम
पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई - 170 सेमी
पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना - 81 सेमी, फुलाकर - 85 सेमी
महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई - 157 सेमी
सेलेक्शन की फाइनल मेरिट लिखित परीक्षा (सीबीटी) में प्राप्तांकों से ही बनेगी। फिजिकल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग होगा।
लिखित परीक्षा में बराबर अंक आए तो टाइ ब्रेकर का इस आधार पर होगा फैसला
- सबसे पहले परीक्षा के पार्ट ए के मार्क्स देखे जाएंगे।
- फिर पार्ट बी के मार्क्स देखें जाएंगे।
- डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी । अधिक उम्र वाले को मेरिट में ऊपर रखा जाएगा।
- एल्फाबेट ऑर्डर देखा जाएगा।
सैलरी
चयनितों को लेवल-3 (21700- 69100 रुपये) का वेतनमान मिलेगा।
एनसीसी वालों को एक्स्ट्रा मार्क्स
जिन अभ्यर्थियों के एनसीसी सी सर्टिफिकेट होगा, उन्हें 5 फीसदी मार्क्स, एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों को 3 फीसदी और एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों को दो फीसदी मार्क्स अतिरिक्त मिलेंगे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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विजन
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