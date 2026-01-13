Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़SSC Delhi Police Constable Answer Key 2025 Released: Direct Link to Download Response Sheet at ssc.gov.in
Delhi Police Constable Answer Key 2025: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आंसर-की 2025 ssc.gov.in पर जारी, यहां से करें डाउनलोड

Delhi Police Constable Answer Key 2025: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आंसर-की 2025 ssc.gov.in पर जारी, यहां से करें डाउनलोड

संक्षेप:

Delhi Police Constable Answer Key 2025: कर्मचारी चयन आयोग (ssc) ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पुरुष और महिला भर्ती परीक्षा 2025 की ‘प्रोविशनल आंसर-की’ और उम्मीदवारों की रिस्पांस शीट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है।

Jan 13, 2026 07:30 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Delhi Police Constable Answer Key 2025: कर्मचारी चयन आयोग (ssc) ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पुरुष और महिला भर्ती परीक्षा 2025 की ‘प्रोविशनल आंसर-की’ और उम्मीदवारों की रिस्पांस शीट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने इस कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लिया था, वे अब ssc.gov.in पर जाकर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

महत्वपूर्ण तिथियां और समय

एसएससी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, आंसर-की लिंक 13 जनवरी 2026 को एक्टिव कर दिया गया है। अभ्यर्थी केवल 16 जनवरी 2026 (शाम 6:00 बजे) तक ही अपनी आंसर-की देख सकते हैं और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद पोर्टल से लिंक हटा दिया जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपनी रिस्पांस शीट डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंटआउट ले लें।

उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया

यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि आयोग द्वारा जारी किया गया कोई उत्तर गलत है, तो वह ऑनलाइन माध्यम से अपनी चुनौती पेश कर सकता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 50 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। यदि आपकी आपत्ति सही पाई जाती है, तो आयोग फाइनल आंसर-की में सुधार करेगा। हालांकि, निर्धारित समय सीमा (16 जनवरी) के बाद किसी भी माध्यम (डाक या ईमेल) से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आंसर-की डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स

  1. सबसे पहले कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Answer Key' टैब पर क्लिक करें।

3. "दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) 2024-25 आंसर-की" वाले लिंक का चयन करें।

4. अपना रोल नंबर और पासवर्ड (जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखी है) दर्ज करके लॉग इन करें।

5. आपकी रिस्पांस शीट और आधिकारिक उत्तर स्क्रीन पर दिखाई देंगे।

6. इसे भविष्य के लिए पीडीएफ के रूप में सेव करें या प्रिंट निकाल लें।

अगला चरण: शारीरिक दक्षता परीक्षा

लिखित परीक्षा की आंसर-की जारी होने के बाद अब अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें चयन के अगले चरण फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती के जरिए हजारों रिक्त पदों को भरा जाना है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
SSC Delhi Police Constable Ssc Answer Key
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।