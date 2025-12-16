Hindustan Hindi News
SSC Delhi Police Constable Admit Card : दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सिटी ssc.gov.in पर जारी, Direct Link

SSC Delhi Police Constable Admit Card : दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सिटी ssc.gov.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप:

SSC Delhi Police Constable 2025 Admit card : एसएससी ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) भर्ती परीक्षा की एग्जाम सिटी व एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 18 दिसंबर, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक होगा।

Dec 16, 2025 10:43 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
SSC Delhi Police Constable 2025 Admit card : एसएससी ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) भर्ती परीक्षा की एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 18 दिसंबर, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक होगा। परीक्षार्थी https://ssc.gov.in पर लॉग इन कर अपनी एग्जाम सिटी व डेट चेक कर सकते हैं।

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव भर्ती परीक्षा पैटर्न

कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में एक-एक अंक के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान, 25 रीजनिंग, 15 न्यूमेरिकल एबिलिटी और दस प्रश्न कम्प्यूटर से जुड़े होंगे। प्रत्येग गलत उत्तर के लिए चौथाई अंक कटेगा। सेलेक्शन की फाइनल मेरिट लिखित परीक्षा (सीबीटी) में प्राप्तांकों से ही बनेगी। फिजिकल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग होगा।

फिजिकल टेस्ट के नियम

पुरुष - 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़, 14 फीट लंबी कूद, 3.9 फीट ऊंची कूद

महिला - 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़, 10 फीट लंबी कूद, 3 फीट ऊंची कूद

अन्य भर्ती परीक्षाएं

आज और कल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (ड्राइवर) भर्ती परीक्षा होगी। हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) दिल्ली पुलिस एग्जाम, 2025 में 07 से 12 जनवरी, 2026 तक है। हेड कांस्टेबल (असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर(AWO)/टेली-प्रिंटर ऑपरेटर (TPO) दिल्ली पुलिस एग्जाम 15 से 22 जनवरी, 2026 तक है।

