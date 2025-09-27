SSC Delhi Police CAPF SI Vacancy 2025: SSC CPO Notification OUT ssc delhi police si recruitment apply exam dates SSC Delhi Police CAPF SI Vacancy : दिल्ली पुलिस व सीएपीएफ में एसआई के 3073 पदों पर निकली भर्ती, 10 बड़ी बातें, Career Hindi News - Hindustan
SSC Delhi Police CAPF SI Vacancy : दिल्ली पुलिस व सीएपीएफ में एसआई के 3073 पदों पर निकली भर्ती, 10 बड़ी बातें

SSC Delhi Police CAPF SI Vacancy 2025 , SSC CPO 2025 Notification : एसएससी ने दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन ssc.gov.in पर शुरू गए हैं। 16 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 06:22 AM
SSC Delhi Police CAPF SI Vacancy 2025 , SSC CPO 2025 Notification : एसएससी ने दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 ( एसएससी सीपीओ 2025 ) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) में सब इंस्पेक्टर के 3073 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन ssc.gov.in पर शुरू गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 16 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2025 है। आवेदन में त्रुटि संशोधन के लिए 24 से 26 अक्टूबर तक का मौका मिलेगा। पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित है।

आपको बता दें कि पहले एसएससी सब-इंस्पेक्टर (एसआई) दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन 16 जून 2025 को जारी होना था लेकिन इसमें देरी हुई। प्रशासनिक कारणों से इसे टाल दिया गया था।

यहां पढ़ें 10 खास बातें

1. कहां कितने पद

दिल्ली पुलिस में एसआई पुरुष के 152, एसआई महिला के 70 जबकि सीएपीएफ के 3,073 पद शामिल हैं। सीआरपीएफ में 1,029, बीएसएफ में 223, आईटीबीपी 233, सीआईएसएफ में 1,294, जबकि एसएसबी में 82 पद हैं।

2. योग्यता

उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या किसी अन्य हायर एजुकेशन संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना जरूरी है।

3. आयु सीमा

सीपीओ भर्ती में आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 से की जाएगी। इस भर्ती के लिए 18-25 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों का जन्म 02 अगस्त 2000 से पहले और 1 अगस्त 2005 के बाद न हुआ हो, वे इसमें आवेदन के योग्य हैं। एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

4. चयन प्रक्रिया

परीक्षा का आयोजन मुख्य तौर पर तीन चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में पेपर-1 लिखित परीक्षा होगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा व शारीरिक मापतौल परीक्षा ( फिजिकल टेस्ट - पीएसटी, पीईटी) के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी पीएसटी में पास अभ्यर्थियों को पेपर-2 के लिए बुलाया जाएगा। अंत में मेडिकल टेस्ट होगा।

5. पेपर - I का पैटर्न

- कुल 2 घंटे का पेपर होगा।

सेक्शन 1- जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग -50 मार्क्स 50 सवाल- कुल 2 घंटे

सेक्शन II सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता 50 मार्क्स 50 सवाल

सेक्शन III मात्रात्मक योग्यता 50 मार्क्स 50 सवाल

सेक्शन IV अंग्रेजी समझ 50 मार्क्स 50 सवाल

6. पेपर-II: का पैटर्न

अंग्रेज़ी भाषा और कॉम्प्रीहेंशन-200 सवाल, 200 अंक 2 घंटे

7. नेगेटिव मार्किंग

दोनों पेपर में प्रश्न मल्टीपल च्वाइज में होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी

8. दौड़ व कूद के नियम

पुरुषों के लिए

- 16 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़

- 6.5 मिनट में 1.6 किमी की दौड़

- 3.65 मीटर की लंबी कूद ( 3 चांस में)

- 1.2 मीटर की ऊंची कूद ( 3 चांस में)

- शॉट पुट (16 एलबीएस) 4.5 मीटर फेंकना होगा । ( 3 चांस में)

महिलाओं के लिए

- 18 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़

- 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़

- 2.7 मीटर की लंबी कूद ( 3 चांस में)

- 0.9 मीटर की ऊंची कूद ( 3 चांस में)

9. PET - शारीरिक मापतौल , कद काठी कितनी होनी चाहिए

पुरुषों के लिए

लंबाई - 170 सेमी

सीना - 80 सेमी

सीना फुलाकर - 85 समी

महिलाओं के लिए

लंबाई - 157 सेमी

10. आवेदन शुल्क - 100 रुपए । महिलाओं और एससी, एसटी उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

