SSC CPO Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस और CAPF में 3073 सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए अभी करें आवेदन, कल लास्ट डेट

संक्षेप: SSC Delhi Police CAPF SI Vacancy 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से कल 16 अक्टूबर 2025 को एसएससी सीपीओ भर्ती के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 3073 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

Wed, 15 Oct 2025 07:09 PM
SSC CPO Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस और CAPF में 3073 सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए अभी करें आवेदन, कल लास्ट डेट

SSC Delhi Police CAPF SI Vacancy 2025 Apply Online: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से कल 16 अक्टूबर 2025 को एसएससी सीपीओ भर्ती के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) में सब इंस्पेक्टर के 3073 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

अगर आप ने अभी तक इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म नहीं भरा है तो फौरन अधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2025 तय की गई है। आवेदन फॉर्म में सुधार/एडिट करने के लिए करेक्शन विंडो 24 से 26 अक्टूबर 2025 तक ओपन की जाएगी। पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा नवंबर-दिसंबर में संभावित है।

शैक्षणिक योग्यता-

आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या किसी अन्य हायर एजुकेशन संस्थान से किसी भी विषय में ग्रैजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है।

आयु सीमा-

वे उम्मीदवार जो एसएससी सीपीओ पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। वे एसएससी सीपीओ जॉब्स 2025 के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए तीन साल तक, जबकि एससी/एसटी कैटेगरी के लिए पांच साल तक उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार बनाकर की जाएगी।

आवेदन शुल्क-

जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखी गई है। जबकि महिलाएं, एससी/एसटी, PWBD, और पूर्व सैनिकों के लिए कोई फीस नहीं है।

SSC CPO Recruitment 2025: एसएससी सीपीओ भर्ती 2025 के लिए आवेदन कैसे करें-

स्टेप 1- आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा और "ऑनलाइन आवेदन करें" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 2- जिसके बाद आप "SSC CPO 2025 registration" लिंक पर पहुंचेंगे।

स्टेप 3- पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए साइन अप करें या रजिस्टर होने पर "लॉगिन" पर क्लिक करें।

स्टेप 4- अब योग्यता, आयु, पता और अन्य जानकारी के संबंध में डिटेल्स दर्ज करें।

स्टेप 5- सभी भरे गए डिटेल्स को चेक करें और वेरिफाई करें, और फिर फॉर्म को पूरा करने के लिए "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6- अगले चरण में, आकार की आवश्यकताओं के अनुसार अपना फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।

स्टेप 7- "अंतिम सबमिट" पर क्लिक करने के बाद, लागू आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

