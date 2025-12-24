SSC CPO SI Answer Key 2025: एसएससी ने जारी की CPO SI आंसर-की 2025, ऐसे दर्ज कराएं अपनी आपत्ति

संक्षेप: SSC CPO Answer Key 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) में सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा 2025 के पहले चरण (Paper-I) की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है।

SSC Delhi Police CAPF SI Answer Key 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) में सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा 2025 के पहले चरण (Paper-I) की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।

दिसंबर में आयोजित हुई थी परीक्षा एसएससी सीपीओ एसआई पेपर-1 की परीक्षा देश भर के विभिन्न केंद्रों पर 9 दिसंबर से 12 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित की गई थी। आयोग ने पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुए परीक्षा के कुछ ही दिनों बाद आंसर-की के साथ उम्मीदवारों की रिस्पांस शीट और प्रश्न पत्र भी पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं।

आपत्ति दर्ज करने का समय यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि आयोग द्वारा जारी किसी प्रश्न का उत्तर गलत है, तो वह ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। आपत्ति दर्ज करने की सुविधा 24 दिसंबर 2025 (शाम 6:00 बजे) से शुरू हो चुकी है और यह 27 दिसंबर 2025 (शाम 6:00 बजे) तक उपलब्ध रहेगी।

शुल्क- प्रत्येक आपत्ति के लिए उम्मीदवार को 50 रुपये का शुल्क देना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद या किसी भी ऑफलाइन माध्यम से भेजी गई शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।

SSC Delhi Police CAPF SI Answer Key 2025 Direct Link SSC Delhi Police CAPF SI 2025: दिल्ली पुलिस-सीएपीएफ एसआई भर्ती के पेपर-1 आंसर-की 2025 कैसे चेक करें ? 1. सबसे पहले कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर दिए गए 'SSC CPO SI Paper I Answer Key 2025' के लिंक पर क्लिक करें।

3. अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड (लॉगिन क्रेडेंशियल) दर्ज करें।

4. लॉगिन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर प्रश्न पत्र, रिस्पांस शीट और आंसर-की ओपन हो जाएगी।

5. इसे भविष्य के लिए डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।

महत्वपूर्ण निर्देश उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपनी रिस्पांस शीट का प्रिंटआउट समय रहते ले लें, क्योंकि आपत्ति विंडो बंद होने के बाद यह लिंक वेबसाइट से हटा दिया जाएगा। इसके बाद आयोग किसी भी व्यक्तिगत अनुरोध पर आंसर-की उपलब्ध नहीं कराएगा।