SSC CPO Paper 2 Result 2025 OUT: CAPF व दिल्ली पुलिस SI भर्ती परीक्षा पेपर-2 का रिजल्ट जारी, डायरेक्ट लिंक

SSC CPO Paper 2 Result 2024 : दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीपीओ) में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) और सीआईएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर आयोजित हुई एसएससी सीपीओ 2024 पेपर-2 का रिजल्ट ssc.gov.in पर जारी कर दिया गया है।

SSC CPO Paper 2 Result 2024 CAPF Delhi Police SI Recruitment Exam Result : दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीपीओ) में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) और सीआईएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर आयोजित हुई एसएससी सीपीओ 2024 पेपर-2 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी ssc.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पेपर-2 में प्रदर्शने के आधार पर अगले चरण मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए 22,269 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनमें 1889 महिलाएं और 20380 पुरुष हैं। एसएससी ने कहा है कि पेपर-2 के सफल व असफल अभ्यर्थियों के मार्क्स और फाइनल आंसर-की जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे।

सीपीओ 2024 में एसआई के पीईटी/पीएसटी का परिणाम आयोग द्वारा 03.02.2025 को घोषित किया गया था, जिसमें 24190 उम्मीदवारों (पुरुष- 22236 और महिला- 1954) और 04 'अस्थायी

अयोग्य' उम्मीदवारों को पेपर-II में उपस्थित होने के लिए चुना गया। पेपर-II 08.03.2025 को आयोजित किया गया था। इसके बाद अतिरिक्त 59 उम्मीदवारों के लिए पेपर-II 30.04.2025 को आयोजित किया गया था।

इस रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर युवा एक्स समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अभियान चला रहे थे।

एसएससी ने एसआई भर्ती 2024 के लिए आठ से 28 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन लिए थे और 27 से 29 जून 2024 तक पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराई थी। पांच जुलाई को उत्तरकुंजी जारी हुई और दो सितंबर 2024 को पहले चरण का परिणाम घोषित किया गया। इस भर्ती में 4187 पदों के लिए देशभर से 734157 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।