SSC CPO, JE : दिल्ली पुलिस SI व जेई भर्ती के अभ्यर्थियों को भी CHSL जैसा तोहफा, पसंद की शहर व डेट चुनने का मौका

संक्षेप: एसएससी जेई परीक्षा 2025 (पेपर-I) के लिए स्लॉट चयन विंडो 10 नवंबर 2025 से 13 नवंबर 2025 (रात 11:00 बजे तक) खुली रहेगी। वहीं दिल्ली पुलिस सीएपीएफ एसई के लिए स्लॉट चयन विंडो 17 नवंबर 2025 से 21 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी।

Sat, 8 Nov 2025 09:43 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
SSC CPO Delhi Police CAPF SI , SSC JE Recruitment : कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल) परीक्षा, 2025 (पेपर-I) दिल्ली पुलिस,केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) में एसआई परीक्षा, 2025 (पेपर-I) के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा तारीख, शहर चुनने की सुविधा दी है। इससे पहले सीएचएसएल अभ्यर्थियों को भी यह सुविधा दी थी। उम्मीदवार पंजीकृत पोर्टल पर लॉगिन करके पसंद अनुसार स्लॉट चयन कर सकेंगे। जूनियर इंजीनियर (जेई) परीक्षा 2025 (पेपर-I) के लिए स्लॉट चयन विंडो 10 नवंबर 2025 से 13 नवंबर 2025 (रात 11:00 बजे तक) खुली रहेगी। सब-इंस्पेक्टर (एसआई) (पेपर-I) के लिए स्लॉट चयन विंडो 17 नवंबर 2025 से 21 नवंबर 2025 (रात 11:00 बजे तक) उपलब्ध रहेगी।

एसएससी सीपीओ भर्ती

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) में सब इंस्पेक्टर के 3073 पदों पर भर्ती के लिए 16 अक्टूबर तक आवेदन लिए थे। पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित है। परीक्षा का आयोजन मुख्य तौर पर तीन चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में पेपर-1 लिखित परीक्षा होगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा व शारीरिक मापतौल परीक्षा ( फिजिकल टेस्ट - पीएसटी, पीईटी) के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी पीएसटी में पास अभ्यर्थियों को पेपर-2 के लिए बुलाया जाएगा। अंत में मेडिकल टेस्ट होगा।

पेपर - I का पैटर्न

- कुल 2 घंटे का पेपर होगा।

सेक्शन 1- जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग -50 मार्क्स 50 सवाल- कुल 2 घंटे

सेक्शन II सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता 50 मार्क्स 50 सवाल

सेक्शन III मात्रात्मक योग्यता 50 मार्क्स 50 सवाल

सेक्शन IV अंग्रेजी समझ 50 मार्क्स 50 सवाल

पेपर-II: का पैटर्न

अंग्रेज़ी भाषा और कॉम्प्रीहेंशन-200 सवाल, 200 अंक 2 घंटे

नेगेटिव मार्किंग

दोनों पेपर में प्रश्न मल्टीपल च्वाइज में होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी

जेई भर्ती

एसएससी जूनियर इंजीनियर (जेई) 2025 भर्ती के अंतर्गत सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के कुल 1731 पदों पर बहाली होनी है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
