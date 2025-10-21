SSC CPO Final Result, Cut Off : दिल्ली पुलिस SI रिजल्ट जारी, कटऑफ 353 के पार, देखें पदवार व वर्गवार कटऑफ

संक्षेप: SSC CPO Final Result 2024 Cut off : एसएससी ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीपीएएफ) में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) के पदों पर भर्ती को लेकर आयोजित हुई सीपीओ 2024 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है।

SSC CPO Final Result 2024 Cut off : एसएससी ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीपीएएफ) में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) के पदों पर भर्ती को लेकर आयोजित हुई सीपीओ 2024 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी ssc.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एसएससी सीपीओ भर्ती में 5296 का चयन किया गया है। इसमें 455 महिलाएं और 4841 पुरुष शामिल हैं। इससे पहले एसएससी ने परीक्षार्थियों को पेपर-2 में प्रदर्शन के आधार पर अगले चरण मेडिकल एग्जामिनेशन व डीवी के लिए 22246 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था।

महिलाओं का रिजल्ट - दिल्ली पुलिस में 61 सब इंस्पेक्टर पदों के लिए 61 अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई है।

- सीएपीएफ में 394 पदों के लिए 394अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई है।

पुरुषों का रिजल्ट - दिल्ली पुलिस में 125 सब इंस्पेक्टर पदों के लिए 113 अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई है। 12 EWS और 11 OBC कैंडिडेट अनारक्षित स्टैंडर्ड पर क्वालिफाई हुए।

- वहीं सीएपीएफ में 513 पदों के लिए 413 अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई है। 06 एससी, 01 एसटी, 461 ओबीसी और 361 EWS कैंडिडेट अनारक्षित स्टैंडर्ड पर क्वालिफाई हुए।

इन पदों पर होगी भर्ती कैटेगरी- पद का नाम A - दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर

B पद- सीमा सुरक्षा बल (BSF) में सब इंस्पेक्टर

C - औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में सब इंस्पेक्टर

D - केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में सब इंस्पेक्टर

E- भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBPF) में सब इंस्पेक्टर

F - सशस्त्र सीमा बल (SSB) में सब इंस्पेक्टर