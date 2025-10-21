Hindustan Hindi News
SSC CPO Final Result, Cut Off : दिल्ली पुलिस SI रिजल्ट जारी, कटऑफ 353 के पार, देखें पदवार व वर्गवार कटऑफ

SSC CPO Final Result, Cut Off : दिल्ली पुलिस SI रिजल्ट जारी, कटऑफ 353 के पार, देखें पदवार व वर्गवार कटऑफ

संक्षेप: SSC CPO Final Result 2024 Cut off : एसएससी ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीपीएएफ) में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) के पदों पर भर्ती को लेकर आयोजित हुई सीपीओ 2024 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है।

Tue, 21 Oct 2025 11:26 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
SSC CPO Final Result 2024 Cut off : एसएससी ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीपीएएफ) में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) के पदों पर भर्ती को लेकर आयोजित हुई सीपीओ 2024 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी ssc.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एसएससी सीपीओ भर्ती में 5296 का चयन किया गया है। इसमें 455 महिलाएं और 4841 पुरुष शामिल हैं। इससे पहले एसएससी ने परीक्षार्थियों को पेपर-2 में प्रदर्शन के आधार पर अगले चरण मेडिकल एग्जामिनेशन व डीवी के लिए 22246 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था।

महिलाओं का रिजल्ट

- दिल्ली पुलिस में 61 सब इंस्पेक्टर पदों के लिए 61 अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई है।

- सीएपीएफ में 394 पदों के लिए 394अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई है।

पुरुषों का रिजल्ट

- दिल्ली पुलिस में 125 सब इंस्पेक्टर पदों के लिए 113 अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई है। 12 EWS और 11 OBC कैंडिडेट अनारक्षित स्टैंडर्ड पर क्वालिफाई हुए।

- वहीं सीएपीएफ में 513 पदों के लिए 413 अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई है। 06 एससी, 01 एसटी, 461 ओबीसी और 361 EWS कैंडिडेट अनारक्षित स्टैंडर्ड पर क्वालिफाई हुए।

SSC CPO Final Result 2024 Cut off

इन पदों पर होगी भर्ती

कैटेगरी- पद का नाम

A - दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर

B पद- सीमा सुरक्षा बल (BSF) में सब इंस्पेक्टर

C - औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में सब इंस्पेक्टर

D - केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में सब इंस्पेक्टर

E- भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBPF) में सब इंस्पेक्टर

F - सशस्त्र सीमा बल (SSB) में सब इंस्पेक्टर

एसएससी ने एसआई भर्ती 2024 के लिए आठ से 28 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन लिए थे और 27 से 29 जून 2024 तक पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराई थी। पांच जुलाई को उत्तरकुंजी जारी हुई और दो सितंबर 2024 को पहले चरण का परिणाम घोषित किया गया। इस भर्ती में 4187 पदों के लिए देशभर से 734157 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
