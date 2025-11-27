SSC CPO : दिल्ली पुलिस CAPF SI रिजल्ट बदला, पहले चयनित 12 का नाम हटा, 76 नए अभ्यर्थी शामिल

संक्षेप: SSC CPO Final Result : एसएससी ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीपीएएफ) में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) के पदों पर भर्ती को लेकर आयोजित हुई सीपीओ 2024 परीक्षा का संशोधित फाइनल रिजल्ट जारी किया है।

एसएससी ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीपीएएफ) में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) के पदों पर भर्ती को लेकर आयोजित हुई सीपीओ 2024 परीक्षा का संशोधित फाइनल रिजल्ट जारी किया है। एसएससी ने अंतिम परिणाम की व्यापक समीक्षा के बाद संशोधित परिणाम बुधवार को जारी किया। आयोग का कहना है कि 20 अक्टूबर को जारी हुए फाइनल रिजल्ट पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आपत्तियां दर्ज कराई थीं, जो सामान्य से कहीं अधिक थीं। इन आपत्तियों को गंभीरता से लेते हुए नोडल फोर्स बीएसएफ के साथ मिलकर पूरे परिणाम की फिर जांच की गई।

समीक्षा के दौरान अभिलेख सत्यापन, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन (डीएमई), रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन (आरएमई) से जुड़े डेटा में विसंगतियां पाई गईं। इसके बाद आयोग ने सभी त्रुटियों को ठीक करते हुए संशोधित परिणाम जारी किया है। एसएससी ने साफ किया है कि 5105 अभ्यर्थियों के आवंटन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनके परिणाम मूल रूप से घोषित स्थिति के अनुसार ही मान्य रहेंगे। 76 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें मूल परिणाम में कोई आवंटन नहीं मिला था, लेकिन संशोधित परिणाम में इन्हें आवंटन दिया गया है।

12 अभ्यर्थी मूल परिणाम में आवंटित थे, लेकिन पुनः जांच में मिला कि ये परीक्षा अधिसूचना में दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते। इसलिए संशोधित परिणाम में इन्हें आवंटित नहीं किया गया है। 178 अभ्यर्थियों के पहले दिए गए आवंटन या स्थिति में संशोधित परिणाम में परिवर्तन किया गया है।

इन पदों पर होगी भर्ती कैटेगरी- पद का नाम A - दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर

B पद- सीमा सुरक्षा बल (BSF) में सब इंस्पेक्टर

C - औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में सब इंस्पेक्टर

D - केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में सब इंस्पेक्टर

E- भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBPF) में सब इंस्पेक्टर

F - सशस्त्र सीमा बल (SSB) में सब इंस्पेक्टर