एसएससी सीपीओ 2026 सिटी स्लिप जारी, 23 नवंबर से शुरू होगा पेपर 1; एडमिट कार्ड जल्द
एसएससी ने सीपीओ 2026 परीक्षा सिटी स्लिप जारी की। इसका एडमिट कार्ड भी जल्द जारी होगा।
वर्दी का सपना देखने वालों का इंतजार खत्म हुआ। एसएससी ने सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की सिटी स्लिप जारी कर दी है। अब पता चल जाएगा कि पेपर देने किस शहर जाना है। मगर करीब 21 हजार उम्मीदवारों के लिए एक जरूरी काम भी बाकी है। उसकी आखिरी तारीख 20 नवंबर है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने सीपीओ 2026 परीक्षा का पेपर 1 23 नवंबर से 28 नवंबर तक कराने का ऐलान किया है। यह परीक्षा दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब-इंस्पेक्टर के पदों के लिए हो रही है। पहले यह परीक्षा 20 नवंबर से होनी थी। आयोग ने 26 अक्टूबर को नया नोटिस निकाला और तारीखें आगे खिसका दीं। परीक्षा कंप्यूटर पर होगी। इस बार करीब 1871 पदों पर भर्ती होनी है।
ऐसे देखें अपना शहर
उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा। वहां तय सेक्शन में लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आपका परीक्षा शहर स्क्रीन पर दिख जाएगा। आयोग ने साफ कहा है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए परीक्षा नोटिस में दिए निर्देश ध्यान से पढ़ें। जल्दबाजी में कोई चूक न करें।
एडमिट कार्ड कब आएगा
शहर की जानकारी और एडमिट कार्ड अलग चीजें हैं। यह बात कई उम्मीदवार भूल जाते हैं। शहर का पता चलने का मतलब यह नहीं कि परीक्षा में बैठने की इजाजत मिल गई। एडमिट कार्ड हर उम्मीदवार की परीक्षा तारीख से दो से तीन दिन पहले डाउनलोड के लिए आएगा। यानी जिनका पेपर 23 नवंबर को है उन्हें कुछ दिन पहले ही कार्ड मिल जाना चाहिए। एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए वेबसाइट पर रोज नजर रखें।
21 हजार उम्मीदवारों के लिए खास नोटिस
आयोग ने एक और बात बताई है। करीब 21 हजार उम्मीदवारों की मैट्रिक योग्यता के ब्योरे में गड़बड़ी मिली है। यानी फॉर्म में भरी जानकारी और रिकॉर्ड आपस में मेल नहीं खा रहे। राहत की बात यह है कि इन सभी को फिलहाल परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। लेकिन एक शर्त है। इन्हें कक्षा 10 की मार्कशीट की कॉपी कैंडिडेट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। यह काम 20 नवंबर 2026 से पहले निपटाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिजल्ट की प्रक्रिया के दौरान मुश्किल खड़ी हो सकती है। आयोग के क्षेत्रीय दफ्तर ऐसे उम्मीदवारों को ईमेल भेजकर भी सूचना दे रहे हैं। अपना इनबॉक्स और स्पैम फोल्डर दोनों जरूर देखें।
आगे का रास्ता
इस भर्ती में कई चरण होते हैं। पहले कंप्यूटर आधारित पेपर 1 होता है। इसके बाद शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षा आती है। फिर पेपर 2 होता है। आखिर में मेडिकल जांच होती है। यानी पेपर 1 सिर्फ पहली सीढ़ी है। यहां अच्छा प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है।
परीक्षा में अब गिनती के दिन बचे हैं। इस वक्त नई चीजें पढ़ने से बेहतर है कि पुराने पढ़े हुए को दोहराएं। मॉक टेस्ट दें और अपनी गलतियां सुधारें। नींद पूरी लें। मेहनत का फल तभी मिलेगा जब परीक्षा के दिन दिमाग शांत रहेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव